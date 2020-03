Nel corso della prossima settimana de Il Segreto, le anticipazioni rivelano che, a fronte di un evento gioioso come le nozze tra Lola e Prudencio, ce ne saranno altri drammatici. Tra questi, vedremo che sarà assassinato Meliton durante un agguato, ma non solo. Tutti in paese scopriranno che Fernando non è morto. Il Mesia, è più vivo che mai e si dirà disposto a tutto pur di consumare la sua vendetta.

Per tale ragione, il perfido protagonista rapirà i figli di Maria Castaneda, la quale sarà colta dallo sconforto.

Marina, invece, dirà a Don Berengario di dover partire quanto prima, ma alcuni imprevisti le impediranno di portare a termine la sua volontà.

Meliton viene assassinato

Saranno davvero molte le vicende che avverranno nella soap opera spagnola Il Segreto nel corso delle puntate che andranno in onda dal 16 al 22 marzo. Le anticipazioni, infatti, parlano di un omicidio a sangue freddo che sconvolgerà tutti gli abitanti. Meliton, infatti, si allontanerà per fare delle indagini in merito all'acqua inquinata a Puente Viejo.

Nel bel mezzo della sua escursione, però, sarà avvicinato da un uomo armato il quale lo ucciderà. Lola e Prudencio riusciranno, finalmente, a convolare a nozze. Marina, invece, dirà di essere intenzionata a lasciare il paesino quanto prima. Consuelo, però, riuscirà a convincerla a rimanere.

Le indagini sul'omicidio e il ritorno di Fernando ne Il Segreto

La madre di Ester, rimanendo in paese, scoprirà che sua figlia ha avuto una conversazione riservata molto importante.

La dama, allora, confesserà tutto a Don Berengario, il quale riuscirà a rintracciare il numero dal quale è partita la chiamata. A tal punto, ai due apparirà evidente chi sia il loro interlocutore. Intanto, vedremo che Matias si preoccuperà per lo sceriffo, così deciderà di andare a cercarlo con Severo e Carmelo. Nel corso delle ricerche, però, i protagonisti faranno una spiazzante scoperta: su di un sasso scopriranno che è incisa la lettera F.

A quel punto, in molti sospetteranno che ci sia di mezzo proprio Fernando.

Maria scopre che i suoi figli sono stati rapiti dal Mesia

Non tutti, però, saranno di questa convinzione. Il sottosegretario si mostrerà molto più propenso a sostenere un'altra ipotesi, ovvero, quella secondo cui la colpevole possa essere Francisca. Successivamente, anche Irene e Maria si incontreranno per discutere di quanto accaduto a Meliton. La Castaneda, poi, deciderà di partire per il collegio nel quale si trovano i suoi figli. Nel momento in cui raggiungerà il luogo prestabilito, però, noterà la loro assenza. I ragazzi, infatti, sono stati rapiti da Fernando.