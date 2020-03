Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, tra le più viste in questo momento in Italia. Le trame delle puntate, trasmesse da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile in Spagna, rivelano che ci saranno molte tensioni tra Francisca Montenegro e Emilia, quando la prima si opporrà a far visitare Raimundo Ulloa da uno specialista.

Il Segreto, spoiler: Marcela dubita della marchesa

Gli spoiler delle soap opera iberica rivelano che Matias (Ivan Montes) e Marcela si confronteranno sul ritorno improvviso di Emilia (Sandra Cervera) a Puente Viejo.

Qui, la giovane confiderà al marito di credere che la marchesa stia manipolando sua suocera contro Francisca (Maria Bouzas). Più tardi, la Ulloa incontrerà Isabel, dove quest'ultima insinuerà che la matrona si è trasferita in una casa umile per sbarazzarsi di Raimundo (Ramon Ibarra) una volta stancata di lui. Dopo l'incontro, la madre di Maria chiederà alla Montenegro informazioni sulla marchesa, sebbene invano. Dall'altro canto, la Montenegro approfitterà della situazione per scoprire il motivo del suo ritorno a Puente Viejo.

Francisca non vuole che uno specialista visiti Raimundo

Stando alle trame de Il Segreto, si evince che Alicia racconterà ad Encarnacion di sentire la mancanza di Tomas, tanto da voler scusarsi per il suo freddo comportamento nei suoi confronti. Una decisione, che non sarà condivisa dalla madre, la quale le confiderà che la loro amicizia è quasi impossibile, visto che hanno vedute diverse in politica.

Emilia, invece, attenderà con ansia l'arrivo di uno specialista, se Francisca non la informasse di aver annullato la sua visita. La Montenegro, infatti, rivelerà di essere stanca di vedere Raimundo soffrire per nulla, in quanto sicura che non si riprenderà più.

Matias e Emilia stupiti dal comportamento di Francisca

Le ultime anticipazioni de Il Segreto, raccontano che la marchesa riuscirà a plagiare Tomas contro Alicia dopo avergli dimostrato che fa parte del partito comunista.

Più tardi, il ragazzo incontrerà la figlia di Urrutia dove l'accuserà di far parte dei sovversivi, che vogliono portare la Repubblica in Spagna. Intanto, Isabel fingerà di provare stupore di fronte ad Emilia e Matias, quando scoprirà che Francisca non ha voluto che uno specialista visitasse Raimundo. Più tardi, madre e figlio dimostreranno di essere molto contrari all'atteggiamento assunto dalla matrona in questo ultimo periodo.

Maqueda in ospedale

Maqueda, intanto, si recherà all'appuntamento con una persona interessata all'acquisto della miniera della marchesa. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il capitano Huertas informerà Tomas che il caposquadra si trova in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito.

Infine, Alicia incontrerà il padre dopo essere stato arrestato. Qui, Urrutia confiderà alla figlia di essere felice per come sta procedendo la sua candidatura politica.