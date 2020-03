Il diciannovesimo episodio di Grey's Anatomy, in onda lo scorso 26 marzo sulla ABC, ha portato in scena delle sconvolgenti rivelazioni sul passato di Teddy Altman. La dottoressa, nel corso di una chiacchierata con l'amica Claire, ha infatti ripercorso lo strano rapporto che la legava ad Allison. Il cardiochirurgo, senza alcun preavviso, ha quindi svelato di aver vissuto una storia d'amore con la sua migliore amica. Una confessione emersa tramite dei flashback che hanno mostrato il profondo legame tra le due donne.

Come se non bastasse, la Altman ha inoltre rivelato di aver amato Allison ancor più del suo attuale compagno Owen Hunt. Un colpo di scena che ha lasciato senza parole i fan della dottoressa e li ha spinti a chiedersi le motivazioni che hanno portato gli sceneggiatori ad introdurre questa nuova storyline.

La Raver sulla relazione tra Teddy ed Allison: 'Per lei l'amore è amore'

A poche ore dalla messa in onda del diciannovesimo episodio, i microfoni di People hanno intercettato l'attrice Kim Raver.

L'interprete di Teddy Altman ha quindi offerto qualche particolare in più sulla sconvolgente trama che ha riguardato il suo personaggio. Ecco le parole dell'attrice: "C'è davvero tanto da scoprire sul passato di Teddy. Gli sceneggiatori hanno inventato la storia con Allison e devo dire che mi ha lasciata davvero senza fiato. Ho pensato: 'Oh mio Dio, sì, certo, ha molto senso'. Non so se Teddy sia bisessuale, per lei l'amore è amore.

So solo che lei ha amato questa persona, ma questo non la definisce."

Parole, quelle della Raver, che sembrano dunque confermare l'assoluta fiducia riposta negli sceneggiatori. L'iniziale stupore per la presunta bisessualità del suo personaggio ha infatti lasciato spazio alla consapevolezza che questa storyline potrebbe aprire molte strade per Teddy.

Teddy sceglierà Owen o Tom? Kim Raver: 'È molto complicato e spaventoso'

Ma come si inserirà il passato di Teddy ed Allison nell'attuale trama che coinvolge il cardiochirurgo? Come risaputo la Altman ha iniziato una relazione clandestina con Tom Koracick ai danni di Owen Hunt. Sebbene, per volere del neurochirurgo, il rapporto tra i due amanti abbia subito una battuta d'arresto, pare che in futuro i sentimenti di Teddy emergeranno con tutta chiarezza. Ecco come l'attrice ha commentato il futuro del suo personaggio: "È molto complicato e molto spaventoso. Capisco che l'attuale atteggiamento di Teddy stia sconvolgendo i telespettatori, ma quello che abbiamo visto con Allison ci aiuta a comprendere di più il suo atteggiamento e le sue paure.

Rendersi conto che Allison l'ha davvero amata è stato un grande momento per Teddy, ma ciò non risolve immediatamente la sua situazione attuale. Accadranno delle cose folli nei prossimi episodi perché le piacciono davvero queste due persone (Owen e Tom) e penso che questa storia ci porterà a esplorare l'amore di Teddy per se stessa e per gli altri due".