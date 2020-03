Intrighi, storie d’amore, e colpi di scena, non mancano mai nelle trame della serie televisiva Il Segreto. Anche gli episodi in onda su Canale 5 la penultima settimana di marzo 2020, saranno abbastanza movimentati. Dopo la drammatica e tragica morte di Paco Del Molino che esalerà l’ultimo respiro per mano del perfido Fernando Mesia, il pubblico assisterà al ritorno di due storici personaggi. Si tratta di Emilia Ulloa e Alfonso Castaneda, che torneranno a Puente Viejo per stare accanto ai loro familiari in un momento abbastanza complicato.

Il Segreto, spoiler: Beltran ed Esperanza rapiti, Fernando uccide Paco

Dagli spoiler della soap Il Segreto relativi agli appuntamenti italiani che verranno trasmessi dal 23 al 29 marzo 2020, si evince che Severo e Carmelo sospetteranno che il Morales e Fernando si conoscessero già da prima. Il sindaco di Puente Viejo e il marito di Irene, addirittura arriveranno a credere che il Mesia e il sottosegretario Garcia si siano alleati per distruggere il paese. I sospetti dei due amici di sempre cominceranno a trovare riscontro, quando il figlio del defunto Olmo sequestrerà Beltran ed Esperanza.

Ad apprendere del rapimento dei bambini sarà Maria, proprio quando si recherà al collegio per prelevarli. A questo punto tutti gli abitanti del quartiere avranno la conferma che Fernando non è affatto morto, mentre il diretto interessato darà inizio alla sua spietata vendetta. Successivamente il Mesia continuerà a destare terrore, uccidendo Paco Del Molino sotto lo sguardo sconvolto di Marcela e Matias, quando l’anziano uomo tenterà di proteggere la nipote Camelia.

Il decesso del mugnaio stravolgerà tutti gli abitanti, mentre durante i funerali ci sarà l’improvvisa sparizione di Maria.

Il ritorno di Emilia e Alfonso, Maria vuole tornare a vivere a Cuba

Raimundo disperato per i suoi nipoti sceglierà di avere un confronto con il Morales, con l’intento di scoprire cosa nasconde l'anziano uomo. Successivamente i Castaneda riabbracceranno Emilia e Alfonso: i due ex locandieri faranno ritorno dalla Francia senza nessun preavviso, per supportare i propri cari.

A questo punto Garcia apprenderà grazie all’Ulloa di essere stato ingannato dal Mesia e rischierà la sua vita, per mettere in salvo la figlia e il nipote di Maria: ovviamente l’eroico gesto del colonnello verrà molto apprezzato da Alfonso ed Emilia. Maria dopo essersi ricongiunta con i bambini, farà sapere a sua madre di voler tornare a vivere a Cuba con Gonzalo. Le anticipazioni de Il Segreto, rivelano anche che ci sarà una svolta per quattro personaggi. Prudencio e Lola decideranno di trasferirsi a Roma su invito di Saul e Julieta, per sbarazzarsi una volta per tutte di Pablo Armero. Don Berengario invece si renderà conto di non poter vivere senza Marina, quando la donna sarà decisa a lasciare il borgo iberico.

Il collega di Don Anselmo dopo aver riflettuto a lungo sceglierà di ricominciare una nuova vita al fianco della sua vecchia fiamma, con la speranza che riusciranno a trovare loro figlia Esther.

Puente Viejo non viene più allagato, la morte del Morales

Successivamente Irene quando vedrà suo marito turbato, gli consiglierà di tornare ad occuparsi della produzione dei biscotti. Inoltre la Campuzano metterà in guardia il Leal, facendogli sapere che entro 24 ore tutti gli abitanti dovranno evacuare dal paese, poiché verrà inondato dalle sue acque. Nell'istante in cui Matias si deciderà ad abbandonare Puente Viejo con i suoi familiari, il Morales annuncerà ai Castaneda che non ci sarà nessuna inondazione.

Purtroppo mentre i paesani esulteranno di gioia, il tenente Cepeda darà una straziante notizia ad Irene, Severo, e Carmelo. Scendendo nel dettaglio, il sottosegretario Garcia Morales perderà la vita, ma per fortuna prima di morire lascerà una documentazione per confermare che la cittadina iberica non dovrà più essere allagata.