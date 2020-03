In 'Pechino Express 8' una delle coppie che sta emergendo maggiormente è sicuramente quella della Madre e Figlia, composta da Soleil e dalla mamma Wendy Kay. Le due donne nel corso delle settimane si sono distinte per il loro carattere molto forte che le porta a litigare spesso tra loro e con gli altri concorrenti. Tuttavia le due non ci stanno a passare per le cattive dell'edizione e proprio per questo si scagliano contro il conduttore Costantino della Gherardesca colpevole, a loro dire, di averle etichettate in questo modo.

'Costantino ha attribuito alla nostra coppia l'etichetta di cattive'

A scagliarsi contro il conduttore è, in particolare, Wendy: "La definizione di cattiva è stata data a Soleil per il suo tratto caratteriale che la porta a essere molto competitiva. Costantino ha preso questa definizione e la ha attribuita alla nostra coppia. Così facendo, però, ha provocato nei nostri confronti una sorta di cyber-bullismo. E questa forma di comportamento, purtroppo, è stata aizzato da proprio da Costantino: purtroppo le persone non riescono a rendersi conto di quanti danni possa fare una comunicazione sbagliata.

In realtà io e mia figlia abbiamo formato quella che è la coppia più buona e sincera di tutta l'edizione".

Soleil, poi, parla del rapporto che ha con la madre: Io e mia madre come Giulia Salemi e Fariba? No, abbiamo un rapporto diverso rispetto al loro. Nella vita reale abbiamo un rapporto splendido. La gara è molto bella e faticosa e per questo è normale che ci sia anche qualche litigio".

Wendy all'attacco di Enzo Miccio e Vera Gemma

Le accuse di Wendy non si sono limitate ai danni del conduttore: "Nel corso del programma Enzo Miccio ha spodestato mia figlia nel ruolo di più cattivo del gioco. Dicono che noi siamo le cattive, ma per esempio non ho mai sentito mia figlia minacciare di picchiare qualcuno". Il riferimento, in questo ultimo caso, è a Vera Gemma che nel corso del reality ha ipotizzato di arrivare alle mani contro l'ex protagonista di Uomini e Donne.

Infine Soleil ha parlato del momento della vita che sta vivendo:

"In questo momento io sono single e sto dedicando tutto il tempo a me stessa e alle mie passioni. In quanto ai commenti negativi credo sia normale riceverli quando hai molta visibilità. Ma quando realizzi da quale pulpito vengono tutto passa. Ora sono a Santo Domingo con mio padre e sono devastata dal fatto di non poter tornare a casa mia. Sono partita dall'Italia e ho saputo del blocco dei voli solo quando sono arrivata qui, a Cuba. Non appena sono arrivata mi sono messa in quarantena e ho chiesto di poter fare un tampone per verificare se sono positiva o meno al virus".