Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana su Canale 5 dal 23 al 28 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Fernando Mesia sarà ancora vivo e rapirà i figli di Maria Castaneda. Il figlio del defunto Olmo, poco dopo ucciderà Paco Del Molino. Inoltre, a Puente Viejo ci sarà la scomparsa della madre di Esperanza e Beltran e Raimundo sarà molto preoccupato.

Mesia rapirà Esperanza e Beltran

I figlia di Maria, Esperanza e Beltran non saranno più sicuro nel loro collegio, in quanto Fernando deciderà di portarli via. Poco dopo, la Castaneda chiamerà Raimundo Ulloa e Francisca Montenegro e gli comunicherà che i due bambini saranno stati rapiti. La donna cercherà di capire dove il suo nemico possa aver portato i suoi figli, ma le ricerche non avranno alcun risultato.

Intanto, dalla morte di Meliton, si sospettava che il Mesia fosse ancora in vita e dopo questo rapimento i sospetti si riveleranno fondati e tutti coloro che speravano nella morte dell'uomo dovranno ricredersi.

Infatti, quest'ultimo sarà ancora vivo e vegeto e seminerà ancor più terrore tra gli abitanti di Puente Viejo. Dunque, nemmeno l'esplosione causata dalla sorella di Matias, ucciderà il perfido uomo.

Fernando ucciderà Paco davanti agli occhi di sua figlia Marcela

La furia di Fernando Mesia non si fermerà e sarà ancora più fuori controllo, visto e considerato che legherà Matias e Marcela ad un albero e cercherà di rapire la piccola Camelia.

Però, Paco Del Molino riuscirà ad intercettare l'uomo e darà il via ad uno scontro fisico con quest'ultimo, nel tentativo di salvare la sua nipotina. Purtroppo, il mugnaio avrà la peggio, in quanto Fernando lo ridurrà in fin di vita, davanti agli occhi terrorizzati del Castaneda e di sua moglie. Poco dopo, Paco morirà tra le braccia di sua figlia Marcela. Il paesino spagnolo verrà sconvolto da un nuovo lutto e saranno tutti dispiaciuti per la morte del nonno di Camelia.

Inoltre, Maria temerà ancor di più per la vita di Esperanza e Beltran.

Intanto, Marina penserà che non sia appropriato continuare a stare al fianco di Don Berengario e deciderà di lasciare il paesino spagnolo, però, l'uomo di chiesa la tratterrà perché non vorrà perderla nuovamente. Intanto, Don Anselmo farà notare all'uomo che è ancora innamorato della sua ex.

Maria scomparirà nel nulla

Puente Viejo non farà in tempo ad elaborare la morte di Paco, che i suoi abitanti verranno sconvolti da un nuovo dramma, cioè che Maria scomparirà improvvisamente nel nulla. Raimundo sarà disperato per la mancanza di notizie della nipote e così interrogherà il sottosegretario Garcia Morales, per capire se gli stia tenendo nascosto qualcosa.

Infatti, questo sarà lo scontro definitivo tra l'Ulloa e l'amico di Fernando, perché sarà giunto il momento che tutta la verità venga a galla. Intanto, nel paesino spagnolo si celebreranno i funerali del mugnaio.

Emilia e Alfonso ritorneranno a Puente Viejo

Nel frattempo, Emilia e Alfonso incuranti del pericolo rappresentato da Fernando Mesia, torneranno a Puente Viejo perché vorranno stare vicini ai loro figli Matias e Maria. I coniugi erano scappati in Francia, dopo quei drammatici eventi che avevano vissuto sulla loro pelle. Al villaggio saranno tutti contenti di rivedere i genitori dei fratelli Castaneda.

Intanto, Morales svelerà a Raimundo i motivi del suo odio verso il paesino spagnolo e Berengario deciderà di dichiararsi a Marina e le chiederà di restare per costruire un futuro insieme.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi della prossima settimana, per scoprire ulteriori novità. Nel frattempo, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate in diretta televisiva, potrà recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Mediaset Play.