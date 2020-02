Il debutto de La casa di carta 4 si avvicina e Netflix ha iniziato a stuzzicare la curiosità dei fan della nota serie. Per accrescere l'hype in vista del rilascio dei nuovi episodi, previsto per il 3 aprile, la piattaforma ha usato un escamotage originale. Netflix ha finto l'attacco di un hacker che avrebbe colpito i profili social della serie spagnola. Nello specifico, sugli account Twitter e Instagram è scomparso qualsiasi post o immagine. Negli account ufficiali è presente soltanto un video in cui appare Alicia Sierra, la cinica ispettrice a capo della task force e pronta a tutto per assicurare alla giustizia la banda che ha assaltato il Banco de España.

Il personaggio interpretato da Najwa Nimri ha in mano una pistola e minaccia chiunque appoggerà le azioni del Professore.

Nuovo promo de La casa di carta 4: la Sierra minaccia i sostenitori del Professore

Manca veramente poco al rilascio dei nuovi episodi de La casa di carta 4 e Netflix ha pensato fosse originale accrescere la tensione utilizzando il personaggio più insidioso e subdolo della terza parte: l'ispettrice Alicia Sierra. La piattaforma statunitense ha messo in scena un falso hackeraggio da parte della donna che in un filmato afferma di avere il controllo su ogni profilo social, facendo capire in questo modo di essere un'esperta proprio come il Professore.

La Sierra parla in modo arrogante prendendosi gioco del nemico, disperato per la falsa morte di Raquel/Lisbona. Proseguendo con il video la donna appare soddisfatta per come è riuscita ad ingannare e colpire Nairobi con la storia del peluche del figlio e infine minaccia qualunque persona decida di stare dalla parte del Professore. L'ispettrice mette in guardia chiunque appoggi la resistenza e conclude dando un avvertimento ai sostenitori del Professore: "Sarete tutti identificati.

Se siete con lui siete contro di me". La clip finisce accompagnata dall'hashtag #stoptheResistance. Il video mostra l'ispettrice così come il pubblico ha avuto modo di conoscerla nella terza parte de La casa di carta: sicura si sé, manipolatrice e crudele quanto basta per incutere timore.

La casa di carta 4: Alicia Sierra sfida il Professore

Il video pubblicato da Netflix sui profili social de La casa di carta ha dato conferma di quanto sarà incisivo il ruolo di Alicia Sierra nella quarta stagione della serie.

Il personaggio interpretato da Najwa Nimri sembra deciso a catturare i rapinatori barricati nel Banco de España usando qualsiasi mezzo a disposizione. Il filmato è una sorta di spoiler per il pubblico che, visionandolo, ha preso coscienza di quanto sarà dura per il Professore e la banda riuscire a vincere su un nemico tanto forte e deciso come l'ispettrice. Il messaggio diffuso dalla Sierra, nel momento in cui minaccia i suoi sostenitori, rappresenta una sfida al Professore, la mente dietro le rapine alla Zecca di Stato e alla Banca Centrale. Cos'altro dovrà aspettarsi il pubblico? Nell'attesa de La casa di carta 4 i fan assisteranno sicuramente alla pubblicazione di altri contenuti sui social.