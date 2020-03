Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati da qualche settimana, anche se non è arrivata nessuna conferma dai due. Il Gossip degli ultimi giorni e le notizie circolate sul web hanno fatto sperare i fan dei Damellis in un ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis ed Andrea Damante, il suo ex storico, il tronista che l'aveva scelta nel 2016 nella trasmissione televisiva 'Uomini e Donne'. In una diretta di questa sera, Giulia De Lellis ha risposto alle frecciatine di Andrea Iannone e ha parlato inaspettatamente del Dama.

Giulia De Lellis non sta scrivendo un libro: la risposta a Iannone

Giulia De Lellis, attualmente, si trova a Pomezia a casa con la sua famiglia, lontana quindi da Lugano, dove vive il suo ex fidanzato Andrea Iannone, campione di motociclismo. La coppia non si fa più vedere insieme da qualche settimana. In una diretta Instagram di due giorni fa, il pilota era stato ospite di una diretta IG con il suo collega Max Biaggi. In tale diretta, ai followers che chiedevano insistentemente dove fosse Giulia De Lellis, Iannone ha risposto: "Basta con queste domande.

Giulia sta scrivendo un nuovo libro. Io non so dov’è." Oggi è arrivata la risposta dall'influencer che, in una diretta Instagram mostrata qui di seguito, ha parlato del suo ipotetico secondo libro, affermando che non sta scrivendo un libro e il messaggio era chiaramente riferito all'ex fidanzato, in quanto ha detto: "Però no, non sto scrivendo un altro libro Andre".

Giulia De Lellis si rivolge anche ad Andrea Damante

Nel corso della diretta di poco fa, Giulia De Lellis ha menzionato anche il suo ex fidanzato Andrea Damante. Giulia definisce il tronista di Uomini e Donne come un bellissimo uomo e inoltre aggiunge: "gli mando un bacio grande anche al Dama, siamo in buonissima". Con dei sorrisini poi si è rivolta ai followers che hanno iniziato a fare domande sul rapporto con il dj veronese: "Che volete sapé che state sempre ad inciucià?".

Continuando a sorridere poi, ha lasciato i fan, che sperano nel ritorno della coppia nata nel dating show di Maria De Filippi, con queste parole: "State sereni, state tranquilli. Quanto siete curiosi?" Fra queste frasi sibilline poi, essendo le 18, è partita poi la musica dai balconi degli italiani e Giulia quindi lascia i followers sognare un ritorno dei 'Damellis'.

I fan sognano il ritorno dei Damellis

Dopo il libro di Giulia De Lellis 'Le corna stanno bene su tutto', che racconta la dolorosa fine fra lei ed Andrea Damante a causa dei tradimenti del dj, le strade dei due influencer si erano divise.

Entrambi avevano intrapreso nuove relazioni: Giulia con Andrea Iannone e Andrea Damante con Claudia Coppola. Durante la settimana della moda di Milano, c'era stato un riavvicinamento dei Damellis, al punto che erano stati fotografati insieme ad un evento. Subito dopo, Andrea Damante e Claudia Coppola non sono più apparsi insieme ed anche il campione di motociclismo e la De Lellis sembrava avessero interrotto la loro relazione. I fan da tempo sperano in un ritorno della coppia che ha fatto sognare migliaia di ragazzine. Attendiamo quindi qualche giorno o la replica di Andrea Damante a questa storia di Giulia De Lellis.