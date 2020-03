Emma Marrone ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al settimanale "Chi" nel corso della quale la cantante ha parlato, per la prima volta, dei reali motivi che hanno causato la fine della storia con Stefano De Martino. La donna ha spiegato che lei e il suo ex fidanzato erano riusciti a crearsi un piccolo angolo di paradiso al di fuori del mondo, tuttavia, d'improvviso qualcosa è cambiato.

La Marrone ha parlato metaforicamente di uno tsunami che li ha travolti ed ha distrutto tutto e tutti.

Ciò che si era creato fino a quel momento è stato travolto dal ciclone ed ha distrutto la sua vita. Ad ogni modo, la protagonista non ha esplicitato a chi o cosa si riferisse quando ha espresso questo pensiero.

La travagliata storia tra Emma Marrone e Stefano De Martino

La cantante salentina Emma Marrone e l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino hanno avuto una relazione terminata diversi anni fa. Tale rottura destò molto clamore, specie perché fu accusata Belen Rodriguez di essersi messa in mezzo e di aver creato problemi ai due protagonisti.

Ad ogni modo, la storia tra Stefano ed Emma è sempre stata molto tormentata, sta di fatto che il ballerino lasciò la cantante per un colpo di fulmine per Giulia Pauselli, anche lei concorrente del talent show di Maria De Filippi. In ogni caso, fatta questa premessa, Emma Marrone ha finalmente chiarito quelli che pare siano stati i motivi che hanno spinto la coppia a chiudere definitivamente.

Le parole della cantante su Chi

Stando a quanto emerso sull'ultimo numero di "Chi", in edicola a partire da oggi, mercoledì 4 marzo, la bella salentina ha detto che lei e Stefano hanno vissuto una bellissima relazione. In quel periodo erano felici davvero con poco e non avevano bisogno di nulla di più. Improvvisamente, però, un ciclone ha travolto le loro vite spazzando via tutto. Il circo mediatico, poi, non ha fatto altro che inasprire ulteriormente la situazione ed è stato allora che la cantante ha creduto di perdere tutto.

Durante l'intervista, la Marrone ha ammesso di essere arrivata a credere che tutti i sacrifici fatti fino a uel momento nel mondo della musica potessero essere annullati di botto.

L'ipotetica frecciatina a Belen

L'unica cosa che Emma ha avuto la forza di fare in quei momenti così bui è stata rimanere in silenzio. La donna si è chiusa in un rigoroso momento di riflessione durante il quale è riuscita a comprendere lucidamente tutto quello che fosse accaduto. Insomma, stando a quelle che sono state le parole di Emma, sembra proprio che a causare la fine della storia con De Martino c'entri l'arrivo di qualcuno o qualcosa che ha turbato la loro serenità.

Stefano, però, ha sempre negato che fosse stata Belen la causa di tutto.