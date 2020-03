Ad una settimana dalla squalifica dal Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha intervistato Clizia Incorvaia. Nell'intervista rilasciata al settimanale "Chi", l'ex concorrente del reality-show di Canale 5 ha parlato del bellissimo legame instaurato con Paolo Ciavarro. Ma non solo: la giovane ha lanciato una chiara frecciatina al suo ex marito Francesco Sarcina.

Per tutta l'estate passata Clizia Incorvaia si è trovata al centro del clamore mediatico per la tormentata separazione dal leader de Le Vibrazioni.

Per questo motivo, quando l'ex gieffina è stata espulsa dal GF, ha avuto dei grandissimi sensi di colpa. La più grande paura di Clizia, è stata quella di finire di nuovo al centro di una gogna mediatica: "Sentivo di avere vanificato tutto con una parola sola".

Le parole su Paolo Ciavarro

Sulle pagine del settimanale "Chi", Clizia Incorvaia non ha potuto fare a meno di parlare del suo principe. Sebbene la giovane abbia dovuto abbandonare prematuramente la casa più spiata d'Italia, è tornata alla vita di tutti i giorni con una nuova consapevolezza: "Il mio cuore non batteva così da anni".

L'ex gieffina, a tutti coloro che l'hanno accusata di avere iniziato una liaison con Paolo per convenienza, ha replicato che iniziare una storia nella casa di Cinecittà dal punto di vista legale per lei non era ottimale: "L'avvocato, prima che entrassi, si era raccomandato che i giudici guardano il GF".

Clizia, con l'entusiasmo di un'adolescente, ha ammesso: "I baci sono stati 3.150, li abbiamo contati".

Durante l'intervista l'influencer ha confessato che ad oggi vuole vivere la conoscenza con Ciavarro jr lontano dai riflettori: "Vorrei prima che ci vedessimo io e lui, a Fregene, davanti a quella 'birretta'. Posso dire, però, che c'è un legame magico".

L'ex gieffina ha rivelato che lei e Paolo si sono scelti giorno dopo giorno, ma il suo ex coinquilino ha saputo tirare sempre fuori il meglio di lei: "Paolo ha capito tanto di me, più di gente che è stata con me sei anni".

Quest'ultima frase, secondo molti, è stata una velata frecciatina al suo ex Francesco Sarcina.

Il rapporto con Francesco Sarcina

Alfonso Signorini, nell'intervista pubblicata su "Chi", ha chiesto a Clizia Incorvaia cosa ne pensasse del brano sanremese di Francesco Sarcina. La diretta interessata, senza troppi giri di parole, ha ammesso che non le importa nulla delle canzoni scritte dal suo ex marito: "Non mi interessa più per chi scrive le sue canzoni e da chi riceve la felicità". Tuttavia l'influencer ha augurato ogni tipo di bene al leader de Le Vibrazioni, poiché rimane sempre il padre di sua figlia.

In merito al rapporto con la figlia, Clizia ha confessato che, quando è stata eliminata dal GF, il suo primo pensiero è stato rivolto alla piccola Nina. La Incorvaia non vedeva l'ora di tornare a casa per riabbracciare la sua bambina: "Trovo patetici quelli che fanno un reality, entrano e dopo quattro giorni cominciano a piangere perché sentono la mancanza dei figli". L'ex gieffina ha ammesso di avere preparato la sua bambina per questa sua lunga assenza: "Sapevo che le regalavo anche un momento con suo padre".

Prima di concludere l'intervista, Clizia Incorvaia ha messo a confronto il suo passato ed il futuro che verrà.

Di Sarcina, l'ex gieffina ha lasciato intendere che il cantante era solamente interessato al suo aspetto fisico: "Mi sminuiva". Paolo Ciavarro, invece, ha saputo andare oltre: "E' elegante, bello, romantico, colto. Paolo è un principe".