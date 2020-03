Barbara Alberti torna a far discutere dopo aver deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip. In particolare, la scrittrice ha lanciato dei dardi avvelenati contro Valeria Marini e Antonella Elia nel corso di un'intervista al settimanale 'Oggi', in uscita il 19 marzo nelle edicole. L'ex concorrente del Gf Vip, infatti, ha utilizzato aggettivi poco edificanti nei confronti delle due donne, che sono tornate a darsi battaglia nel corso della puntata di ieri del Reality Show.

Barbara Alberti, dardi velenosi contro le protagoniste del Grande Fratello Vip

Barbara Alberti è stata una delle indiscusse protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip, che si appresta a chiudere i battenti in anticipo, visto il propagarsi dell'emergenza sanitaria. La famosa scrittrice aveva deciso di lasciare il reality show per da spare spazio a nuovi concorrenti.

Ora, la donna ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Oggi', in uscita il 19 marzo in edicola, dove si è levata qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di due delle protagoniste di questa travagliata stagione.

Barbara, infatti, ha sparato a zero nei confronti di Antonella Elia e Valeria Marini, che hanno interrotto la loro forzata convivenza. In particolare, quest'ultima è stata eliminata nel corso della sedicesima puntata durante un televoto lampo contro Teresanna Pugliese, Sossio Aruta e Licia Nunez.

Barbara tuona contro Antonella Elia e Valeria Marini del Gf Vip

Barbara è stata intervistata dal settimanale 'Oggi', dove ha attaccato pesantemente Antonella Elia e Valeria, che avevano reso insopportabile il clima all'interno della casa del Gf Vip.

In particolare, la scrittrice ha rivelato che sarebbe stato faticoso convivere con l'Elia e la Marini. A tal proposito, ha definito la soubrette di Mike Bongiorno 'insopportabile, ma non banale', con queste testuali parole: "averla contro è un inferno; è un personaggio letterario". Tuttavia, l'Alberti ha ammesso che potrebbe sceglierla come protagonista di un suo prossimo racconto. Poi, la donna ha sputato sentenze contro Valeria Marini, definendola 'un'aliena' con queste parole: 'Credo che impazzirei ad averci a che fare", visto che parla una lingua che non conosce.

L'Alberti fa chiarezza sul suo cachet

Infine, Barbara ha parlato del suo addio al Grande Fratello Vip. In particolare, ha ammesso di non aver potuto intascare tutto il cachet previsto, in quanto se n'è andata spontaneamente prima del previsto. A tal proposito, l'Aberti ha confessato queste parole: "Se decidi di andartene volontariamente la somma si riduce in proporzione alle settimane di permanenza". In questo modo, la scrittrice ha voluto fare chiarezza sulla somma percepita dopo il reality show.