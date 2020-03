Una nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Beautiful anche nel pomeriggio di lunedì 16 marzo in cui le vicende saranno incentrate su Thomas e il piccolo Douglas. Padre e figlio torneranno a Los Angeles a seguito del grave lutto che li ha colpiti. Caroline Spencer infatti, è morta improvvisamente a causa di un embolo, lasciandoli in preda allo sconforto più totale. I Forrester e gli Spencer, in questa dolorosa occasione, metteranno da parte i vecchi dissapori e si stringeranno intorno a Thomas e Douglas.

Anticipazioni Beautiful: Thomas distrutto dopo la morte di Caroline

La nuova puntata di Beautiful sarà incentrata sull'improvvisa morte di Caroline, moglie di Thomas e madre del piccolo Douglas. Dalle anticipazioni, si verrà a sapere che la giovane nipote di Bill Spencer è deceduta a causa di una trombosi, lasciando di fatto il figlio di Ridge vedovo. Thomas, quindi, giungerà a Los Angeles con la morte nel cuore e tutta la famiglia cercherà di stare vicino a lui e al piccolo Douglas. Thomas sembrerà particolarmente preoccupato per il figlio, ora che dovrà affrontare la vita senza la sua mamma.

Il suo ritorno in città, vedrà l'incontro del giovane Forrester con Sally, con la quale aveva rotto improvvisamente prendendo la decisione di passare la sua vita con Caroline.

Beautiful, spoiler del 16 marzo: il lutto per la morte di Caroline unisce i Forrester e gli Spencer

La terribile notizia della morte di Caroline, scuoterà le vite di entrambe le famiglie. Sia i Forrester sia gli Spencer saranno infatti affranti dal dolore.

In particolare Bill non riuscirà ad accettare che la nipote sia morta e ripenserà al male fatto a Caroline in passato. In questo delicato momento, sarà Katie a stare vicino all'ex marito mentre tutti gli altri cercheranno di trovare un modo per confortare Thomas e Douglas. Anche Ridge sarà particolarmente turbato dalla notizia, dato che, come noto, aveva avuto un relazione proprio con Caroline in passato.

Nessuno si aspettava un epilogo così amaro e quanto accaduto potrebbe portare a diversi sconvolgimenti nella vita dei protagonisti di Beautiful. In particolare, i fan potranno capire se, dopo il grave lutto che avrà colpito il fratello, Steffy deciderà di partire alla volta dell'Europa come programmato o cambierà idea. La sua decisione, potrebbe cambiare anche le vite di Liam e Hope, con quest'ultima che, come ben sanno i fan di Beautiful, preme affinché Liam torni dalla ex moglie per il bene delle bambine.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Beautiful in onda il prossimo 16 marzo su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.