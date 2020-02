Francesco Chiofalo ieri giovedì 20 febbraio ha rilasciato un'intervista alla trasmissione Casa Chi. Nel corso della chiacchierata è tornato a parlare della sua relazione passata con Selvaggia Roma. I due si lasciarono dopo aver partecipato alcuni anni fa a Temptation Island. Da allora, ognuno ha seguito la sua strada. Chiofalo attualmente è fidanzato con l'influencer Antonella Fiordelisi. Selvaggia invece si è da poco lasciata con Luca. Dopo diversi mesi, Francesco ha voluto replicare alle tante dichiarazioni fatte da Selvaggia Roma.

Nel corso dell'intervista, ha detto delle parole inaspettate a proposito della loro relazione durata cinque anni. Inoltre, ha anche rivelato di aver querelato la Roma per stalking. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio a Casa Chi.

Francesco Chiofalo ha querelato Selvaggia Roma per stalking

Francesco Chiofalo ha detto che per lui la storia avuta con la sua ex Selvaggia Roma non ha contato niente. Mentre lei è ancora ossessionata e da tempo cerca in ogni modo di ritornare insieme a lui. In questi quattro anni, Selvaggia lo avrebbe addirittura perseguitato.

Per questo motivo ha annunciato ai microfoni di Casa Chi di essere andato dal suo avvocato e avergli dato mandato di denunciarla per stalking. A detta di Francesco Chiofalo, si tratterebbe di una vera e propria persecuzione mediatica a scopi diffamatori. Inoltre, ha anche aggiunto che lei ha il suo numero e se avesse problemi con lui potrebbe semplicemente chiamarlo. Ormai è da tanto che non stanno più insieme e per questo, ha concluso Francesco, Selvaggia non dovrebbe volere più niente dalla sua vita anzi sarebbe ora che se ne facesse una sua.

Ovviamente la replica di Selvaggia non si è fatta attendere. Ecco cosa ha risposto la ragazza alle pesanti dichiarazioni fatte dal suo ex ieri a Casa Chi.

Selvaggia Roma: 'Francesco Chiofalo non mi ha mai chiesto scusa'

Selvaggia Roma ha replicato a Francesco Chiofalo ai microfoni di Citofonare Signorini dicendo che quando stava male lo ha chiamato, ma lui non ha mai detto niente lasciando che sui social l'attaccassero ritenendola insensibile.

Poi ha anche aggiunto, che non vuole mai confrontarsi con lei perché ha paura che possa rivelare altre cose. Inoltre, Selvaggia ha anche dichiarato di avergli detto che potevano andare avanti perché ormai lo aveva perdonato. Poi per concludere ha rivelato che ciò che la ferisce di più è il fatto che Chiofalo non le abbia mai chiesto scusa dicendo di aver sbagliato nei suoi confronti. Come andrà a finire questa querelle? I due riusciranno mai a deporre l'ascia di guerra? Non resta che aspettare ulteriori repliche da parte di uno dei protagonisti o di entrambi.