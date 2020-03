Luigi Favoloso, nella giornata di ieri, si è cimentato in un format che ormai è un classico per gli influencer, soprattutto in questo periodo: le domande e risposte con i propri followers su Instagram. L'ex di Nina Moric, che ha oltre 170.000 fan che lo seguono sul noto social network, ha promesso che avrebbe risposto al massimo a dieci domande e avrebbe scelto le più intelligenti.

Luigi Favoloso e la relazione con Elena Morali

Fra le domande arrivate a Luigi, ne è stata fatta una sulla sua relazione con Elena Morali: "Cosa ti aspetti da questa relazione con Elena Morali?"

La risposta del bel Favoloso è stata: "Il bello è questo, non mi aspetto niente, l'unica cosa che posso dire con certezza è che quando è con me sto bene, ma bene per davvero, quando non c'è mi manca, il resto..

.Inshallah, se Dio vuole''.

Da qualche settimana, infatti, Luigi Favoloso ed Elena Morali hanno intrapreso una conoscenza. I due, dopo aver rivelato qualche settimana fa di frequentarsi, sono partiti per un viaggio insieme in Libano.

Luigi Favoloso e le parole nei confronti di Elena Morali

Un'altra domanda arrivata a Luigi, riguarda sempre la bellissima Elena: "Descrivi Elena con tre parole. Escludendo il fattore estetico".

La risposta di Favoloso è stata dettagliata e non sono mancate meravigliose parole nei confronti della ex Pupa:

"Odio sintetizzare, ma dirò tre concetti.

È una persona dolcissima completamente diversa da quello che avevo immaginato quando l'ho vista in qualche programma. È la prima donna che conosco nella mia vita che ama in un modo spropositato il suo lavoro, è una cosa bellissima, ha una mente imprenditoriale oltre ad essere secondo me un personaggio televisivo interessante e una vera artista quando fa 'Colorado', per ora è imprenditrice di se stessa, ma io sono convito che presto farà qualcosa d'importate e potrà dare lavoro a diverse persone.

È un po' str**** , ma almeno è onesta e non si nasconde, ho sempre avuto più paura di quelle che la gente pensa siano casa e chiesa."

La domanda sui rapporti con le ex

La curiosità dei followers non si è fermata, oltre a domande sui suoi prossimi viaggi, su sua mamma che ormai è una star della tv e del web, è arrivata una domanda sul rapporto che Luigi ha con le sue ex: "Si può odiare chi si è amato?"

La risposta di Favoloso è stata un secco no:

"No.

Io non ci riesco, sarebbe bello finire le storie e augurarsi il meglio per l'altro... a me non è mai capitato. Ma non odio nessuna delle mie ex."

Nessuna replica, al momento è arrivata da Nina Moric in merito a questa risposta. Anche Elena Morali, che attualmente non sta trascorrendo le giornate con Luigi, non ha ancora commentato le meravigliose parole che il bel Favoloso ha usato per descriverla.