Nella casa del Grande Fratello, nonostante la drammatica situazione esterna, continuano gli scherzi notturni. Non sempre questi sono andati a buon fine è quello che è successo nella notte a Sossio, che ha reclamato la complicità di Antonella Elia. La showgirl ha risposto all'ex calciatore: "Io sono e sarò sempre al tuo fianco".

Sossio e la complicità di Antonella Elia

Gli scherzi continuano all'interno della casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti cercano di passare del tempo e alleviare le pene degli italiani.

Sossio ha deciso di fare uno scherzo ad alcuni concorrenti e invita Antonella a non lasciarlo solo, relativamente alla paternità della 'marachella'. La Elia non ha perso tempo e ha risposto prontamente alle sollecitazioni dell'ex calciatore: "Io sono e sarò sempre al tuo fianco". Denver complice dei due, si era impegnato a dare il segnale giusto per mettere in atto il piano in maniera concreta. Nella casa più spiata d'Italia erano molti ad essere ancora svegli, Valeria Marini e Antonio Zequila giravano ancora tra veranda, magazzino e salone.

Sossio sembrava non darsi pace e non aveva nessuna intenzione di mettere nel cassetto lo scherzo ideato e soprattutto la volontà di non far dormire alcuni inquilini della casa.

Lo scherzo

L'ex concorrente di Temptation Island aveva in mente di far scoppiare un palloncino ma non riesce nel suo sinistro intento: "E' la seconda volta che ci provo e non scoppiano". Sossio è passato allora al piano B e, coinvolgendo Antonella Elia, ha tentato di accendere un phon nella camera.

Antonio Zequila e Paolo Ciavarro si sono accorti immediatamente della cosa e anche questo tentativo di scherzo è stato vanificato. La showgirl, protagonista di 'Non è la Rai', ha quindi sentenziato con un po' di delusione: "Niente, un fallimento totale". A quel punto ai due non è rimasto che ritirarsi nella loro stanza e constatare la non riuscita dello scherzo preventivato.

Le reazioni degli altri concorrenti

La mattina è risultata essere molto particolare per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Molti di loro hanno chiesto spiegazioni, durante la colazione, per gli schiamazzi notturni e hanno cercato di capire cosa è realmente accaduto. Alcuni di loro non sono riusciti a dormire per il rumore provocato dal phon, Antonio Zequila ha comunicato agli altri che Fabio Testi si è molto adirato per non essere riuscito a riposare. Valeria Marini, dal canto suo, ha affermato: "E' palese che sia uno scherzo".

Zequila ha rincarato la dose definendolo uno scherzo di cattivo gusto e ha invitato il colpevole del gesto a palesarsi e a chidere scusa.

Il maggiore indiziato è risultato essere Sossio che viene invitato ad andare a chiedere scusa a Fabio, l'ex calciatore ribatte sostenendo che fosse uno scherzo, come i tanti subiti dagli inquilini presenti nella sua camera. Antonio continuava a non essere d'accordo e confermava la sua opinione.