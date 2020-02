Luigi Favoloso torna a far parlare di sé. Dopo essere stato ospite nei salotti di Barbara D'Urso per le questioni legate al burrascoso rapporto con la sua ex fidanzata, Nina Moric, sembra aver finalmente trovato pace con una nuova ragazza, Elena Morali. I due sono partiti per una vacanza in Libano, a Beirut e sembrano essere una coppia a tutti gli effetti.

Luigi Favoloso e il turbolento passato

Luigi Favoloso è da diverse settimane al centro del Gossip per vicende legate alla sua precedente relazione con la ex moglie di Fabrizio Corona.

Nina e il bel napoletano si sono lasciati l'anno scorso a seguito, a detta di Luigi, di un tradimento ai suoi danni. Ci sono stati battibecchi attraverso i social, litigate in diretta nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, la macchina della verità dell'Alabama. Insomma, non sono mancati scontri e gossip. A fine anno Favoloso poi, sembrava essere scomparso, con tanto di denuncia fatta da sua mamma, divenuta anche lei spesso una delle ospiti a Live - Non è la D'Urso e Pomeriggio 5, sia sul divanetto bianco, sia all'interno della sfera.

La Moric si era sempre detta dubbiosa riguardo a questa sparizione e sosteneva fosse in realtà finta. In seguito a questo episodio, al rientro di Favoloso in Italia, la modella croata ha accusato il suo ex fidanzato di averla picchiata. Anche questi episodi sono stati raccontati in diretta, finchè la Moric non ha disertato [VIDEO]domenica scorsa la trasmissione della conduttrice partenopea, preferendo che della vicenda, si occupasse la giustizia.

Luigi Favoloso telefona a Barbara D'Urso

Da qualche giorno si rincorre la notizia che il bel Favoloso abbia iniziato una conoscenza con la ex fidanzata del comico Scintilla, anche lei da poco single, dopo aver terminato la relazione con il fidanzato in malo modo. I due si sono lasciati a causa di un presunto tradimento della bionda Elena con Daniele Di Lorenzo. Anche in questo caso le vicende e gli aggiornamenti, non mancano nel salotto di Barbara D'Urso.

Proprio ieri infatti, l'ex flirt della ex pupa, è stato ospite di Pomeriggio 5. Daniele Di Lorenzo ha confermato che Elena Morali e Luigi Favoloso stanno trascorrendo una vacanza a Beirut. Daniele però continua a sostenere che questa presunta storia che dura solo da qualche giorno, sia in realtà un finto gossip e non una vera e propria storia d'amore. Nel corso del dibattito è arrivata in diretta una telefonata di Luigi Favoloso, direttamente dal Libano. Nella chiamata l'ex fidanzato di Nina Moric, afferma di essere in macchina con Elena Morali. "Sono a Beirut, siamo in macchina e stiamo andando a Damasco".

Il bel napoletano confessa che aveva contattato la Morali per fare delle foto, ma afferma anche che gli era piaciuta e pertanto è in dovere di corteggiarla e portarla in giro. Favoloso confessa che non sono fidanzati, ma che la sta corteggiando e si sente libero di farlo. In collegamento esterno allo studio, il giornalista Francesco Fredella sostiene che si tratta di un finto gossip e che nessun giornalista scriverà questa cosa.