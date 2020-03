Un grave lutto ha colpito Miguel Bosé, il 63enne cantante famoso non solo per le sue performance artistiche ma anche per essere il figlio dell'attrice italiana ed ex Miss Itaiia Lucia Bosè. Proprio nella giornata di ieri, Miguel ha comunicato tramite un post su Instagram la morte della madre, contagiata dal Coronavirus. Si spegne così, all'età di 89 anni l'amatissima attrice, scoperta da Luchino Visconti e interprete di film di grande successo. L'ultima apparizione in Italia della donna è stata a Domenica in nell'ottobre del 2019 e, anche Mara Venier, ha voluto spendere alcune parole in ricordo della madre di Miguel Bosé.

Miguel Bosè annuncia la morte della madre Lucia su Instagram

Miguel Bosè ha annunciato la morte della madre Lucia Bosè tramite un post su Instagram, dove l'artista 63enne ha scritto: 'Cari amici, vi informo che mia madre Lucia Bosè è appena morta.Riposa già in posti migliori'. Con queste poche parole, il cantante ha voluto rendere partecipi tutti del suo dolore. Da quanto si apprende, Lucia Bosè si è spenta a Segovia dove era ricoverata a causa del coronavirus. Ennesimo decesso legato all'epidemia mondiale e che ha colpito una delle attrici italiane più famose, scoperta negli anni '50 dal regista Luchino Visconti.

Lucia, già vincitrice nel 1947 del titolo di Miss Italia, ha avuto negli anni, una sfolgorante carriera nell'ambito cinematografico ed è balzata agli onori delle cronache rosa per il matrimonio, avvenuto nel 1955 con il torero spagnolo Luis Miguel Dominguin.

Coronavirus, Lucia Bosè si è spenta all'età di 89 anni

Dal matrimonio con il torero spagnolo, Lucia Bosè ebbe tre figli, Miguel, Lucia e Paola ma le nozze con Dominguin terminarono ben presto, si dice per le infedeltà di lui.

L'ultima apparizione in tv della Bosè risale ad ottobre del 2019 a Domenica In e proprio Mara Venier, dopo aver appreso la notizia del suo decesso, è intervenuta telefonicamente a 'La vita in diretta', esprimendo tutto il suo rammarico per la triste vicenda e il lutto che ha colpito la famiglia Bosè.

Miguel Bosè in lutto per la morte della madre Lucia: 'Ti portiamo nel cuore'

L'amatissimo figlio di Lucia, Miguel Bosé si è dunque visto costretto a dare il triste annuncio.

Da quanto si apprende, l'attrice soffriva anche di altre patologie e non godeva già da tempo di ottima salute. L'epidemia in corso in queste ultime settimane dunque, ha peggiorato il suo stato clinico e l'ha portata al decesso. Un grave lutto per Miguel Bosé, legatissimo alla madre e dalla quale ha ereditato la vena artistica. Miguel come noto, è diventato celebre in Italia negli anni '70 e '80 come cantante, per poi cimentarsi anche nella recitazione e nel ballo. E' stato anche conduttore del Festival di Sanremo nel 1988 con Gabriella Carlucci, mentre negli ultimi anni i telespettatori italiani lo ricordano come coach in Amici di Maria De Filippi.

Dopo il primo annuncio su Instagram, Miguel Bosè ha voluto omaggiare di nuovo la mamma con un altro post in cui si rivolge direttamente a lei: 'Ti portiamo nel cuore cara mamma. Un bacio dalla famiglia intera'.