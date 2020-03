Barbara De Santi, una delle dame storiche di Uomini e Donne (Trono Over), dopo essersi lanciata, qualche mese fa, nel panorama musicale, oggi, si è affacciata al mondo della scrittura. L’insegnante lombarda, come ha dichiarato in una intervista al magazine Uomini e Donne, ha scritto una autobiografia della sua vita.

Il libro ha un titolo provocatorio, infatti si intitola: 'Fare l’amore come una escort'. In questo testo la De Santi si è aperta al lettore e ha raccontato della sua infanzia, della sua famiglia, delle sue amicizie e soprattutto della categoria di uomini che ha conosciuto all’interno del programma di Maria De Filippi, e non solo.

Le prime persone che hanno potuto leggere l’autobiografia di Barbara, sono stati un suo ex fidanzato e sua sorella Simona.

La De Santi svela la sua anima

Barbara De Santi ha raccontato che aveva iniziato a scrivere alcuni capitoli del suo libro diversi anni fa. In seguito ha deciso di continuare su quella strada: ha così rincominciato a scrivere, su alcuni fogli di carta, altre pagine della sua vita per svelare la sua anima. Alcune parti del libro sono emozionanti, altre invece sono divertenti.

Scrivere questa autobiografia, per la nota dama del parterre del Trono Over, non sempre è risultato un gioco da ragazzi: in particolare modo la dama ha ammesso di aver riscontrato difficoltà a scrivere i capitoli riguardanti la sua infanzia e la sua adolescenza.

Il titolo del libro è nato grazie all’aiuto di alcune donne, conosciute dalla De Santi, che si definiscono 'escort'. Barbara ha infatti spiegato che è proprio grazie a loro che ha potuto capire perché ''è destinata a perdere alcuni uomini per strada''. La 50enne lombarda, che è una delle dame storiche del programma di Canale 5, Uomini e Donne, ha infatti alcune difficoltà nel trovare la sua anima gemella.

In 'Fare l’amore come una escort', la De Santi, non si nega a fare una parodia ed una descrizione di tutti gli uomini che ha infatti conosciuto in questi anni.

Oggi la donna sta conoscendo un nuovo uomo

Sempre nell'intervista rilasciata al magazine Uomini e Donne, Barbara si è anche lasciata andare nel raccontare alcuni retroscena delle sue vicende sentimentali. La donna, ha infatti rivelato che la conoscenza intrapresa, con l’imprenditore Michele Cesarini, è già giunta alla fine, a causa della timidezza dell’uomo.

Oggi, Barbara, sta conoscendo una nuova persona e pare che tra i due sia scattato un vero e proprio colpo di fulmine sin dal primo incontro. La De Santi, infatti, sta uscendo con Rosario, in arte dj Roberto Milani. Tra Barbara e Rosario sarebbero già scattati baci e abbracci: ''stiamo già progettando viaggi nei luoghi che lui frequenta per lavoro'', ha detto la dama.