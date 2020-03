Vi ricordate di Massimo Colantoni? Il ragazzo è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. All’interno del programma partecipò come concorrente insieme alla sua (ormai ex) fidanzata Ilaria Teolis che lo aveva lasciato. In seguito Massimo aveva cominciato a frequentare la tentatrice Sonia con cui poi è nata una storia d'amore.

La storia tra Massimo e Sonia

Oggi, Massimo e Sonia, a distanza di quasi un anno dalla messa in onda delle puntate del famoso reality show di Canale 5, hanno intrapreso una solida relazione.

Sonia e Massimo, sui propri social network, appaiono sempre più complici e più innamorati. Il loro amore è così forte ed importante, che i due ragazzi, hanno deciso di andare a convivere. Vivono, infatti, a Roma, in una abitazione, vicina al centro della città.

Massimo e Sonia sono molto felici

I progetti per il loro futuro insieme non sono terminati: Massimo e Sonia sperano presto di convolare a nozze e di allargare presto la famiglia. A dare notizie sull'andamento della loro relazione, rilasciando una lunga intervista al settimanale Nuovo, sono stati gli stessi protagonisti.

Sonia ha raccontato di essere molto felice insieme a Massimo, dal momento che entrambi sono passionali e veri.

I due ragazzi, nell'intervista, si sono divertiti a raccontare l'uno i pregi ed i difetti dell'altro. La ballerina ha dichiarato che Massimo è sia disordinato che impaziente, ma allo stesso tempo anche molto generoso e spontaneo. Allo stesso modo, l'imprenditore, ha voluto elencare molti pregi e pochi difetti di Sonia.

Per Massimo, nonostante alcune caratteristiche negative, Sonia è per lui la donna della sua vita. "Non potrei desiderare di meglio", ha infatti dichiarato il giovane che ha inoltre aggiunto di essere molto maturato e cambiato, proprio grazie a Sonia. I due ragazzi, che sono pazzi d'amore, hanno affermato di completarsi l'uno con l'altro.

Ilaria è un lontano ricordo per Massimo

Grazie a Sonia, per Massimo, il ricordo di Ilaria e della fine turbolenta della loro lunga storia d'amore, sembra essere solo un lontano ricordo.

Massimo, non rinnega il suo passato e soprattutto non si è pentito di aver partecipato a Temptation Island. Nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, il Colantoni ha raccontato anche che cosa è successo una volta finito il noto reality-show. Massimo, infatti, ha affermato che lui e Ilaria hanno cercato di trovare un punto d'incontro per rincominciare la loro storia, ma che non vi erano riusciti. Per questo, avevano deciso di separsi e di seguire il loro cuore. Così mentre Massimo ha ritrovato l'amore, accanto a Sonia, Ilaria, secondo alcuni rumors, avrebbe ritrovato la felicità frequentando un ragazzo di nome Andrea.