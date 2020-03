Il più famoso agente dei Vip, Lele Mora, ha "rimproverato" Maria De Filippi, in merito al calo degli ascolti del Trono Classico del programma "Uomini e donne". Infatti, da diverso tempo, gli ascolti tv del programma hanno subito un calo vertiginoso: questo ha portato ad una riduzione della messa in onda delle puntate registrate del Trono Classico, a vantaggio delle puntate del Trono Over (che invece appassionano più di 3 milioni di telespettatori). Poichè le vicende dei nuovi tronisti del famoso dating-show di Maria De Filippi non appassionano, come invece nei tempi passati, il pubblico di telespettatori, Lele Mora non solo ha bacchettato la conduttrice del programma, ma le ha voluto dare anche alcuni suggerimenti su come migliorare il palinsesto.

Lele Mora ha portato al successo Costantino Vitagliano e Francesco Arca

Lele Mora è stato l'agente di numerosi ex tronisti di "Uomini e Donne", che ancora oggi riscuotono moltissimo successo. Per citarne alcuni, fra questi personaggi ci sono: Costantino Vitagliano, Francesco Arca, Daniele Interrante, Salvatore Angelucci, Cristiano Angelucci e Alessandro Genova. Oggi, invece, la situazione è cambiata: sono pochi infatti gli ex tronisti del Trono Classico che una volta terminata l'esperienza all'interno degli studi Elios di Roma intraprendono la carriera televisiva.

Per questo Lele Mora ha rilasciato un'intervista al settimanale "Nuovo Tv" nella quale ha affermato che il calo drastico degli ascolti tv è dovuto proprio alla scelta dei nuovi tronisti.

"Penso che sul trono non ci siano i personaggi giusti", ha infatti dichiarato l'ex agente Mora. Secondo infatti il 64enne, l'ultimo tronista che ha lasciato un segno una volta uscito da "Uomini e Donne" è stato Andrea Damante (le cui vicende sentimentali appassionano, i suoi fan e non solo, ancora oggi).

Oggi, secondo Lele Mora, i nuovi tronisti del programma sarebbero solo in cerca di popolarità e non dell’amore vero. Questo, avrebbe portato al totale disinteresse del pubblico, che sogna invece la favola, la storia romantica e passionale.

Mora pronto a tornare ad aiutare Maria De Filippi

Lele Mora, che per tanti anni ha aiutato Maria De Filippi e tutto il suo staff a scegliere i tronisti che avrebbero partecipato al Trono Classico di "Uomini e Donne", è pronto a tornare "in carreggiata" e ad aiutare la De Filippi a risollevare le sorti del programma.

Secondo Lele Mora, il segreto per il successo del programma è il vero amore. Infatti, per questo, ha consigliato a Maria De Filippi di ricominciare a chiamare solo persone che hanno desiderio di innamorarsi e mettersi alla prova. Quando collaborava con la De Filippi, quasi tutti i tronisti che hanno scelto insieme hanno avuto storie d'amore importanti. Solo cosi, a suo dire, sarà possibile, far tornare al suo splendore il Trono Classico.