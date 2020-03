Da mesi non si fa che parlare di un presunto ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la cui storia è giunta al capolinea diverse settimane dopo la loro partecipazione a Temptation Island Vip [VIDEO]. Eppure i due non hanno mai mostrato alcuna volontà di riavvicinamento, né affrontato direttamente la questione. Di recente però Nilufar ha parlato della loro rottura e del "non rapporto" che si è creato, nonostante il grande sentimento di amore che per mesi li aveva tenuti insieme.

Complice la quarantena, che si ritrova a vivere proprio sotto lo stesso tetto di Giordano, l'ex tronista di Uomini & Donne ha svelato dettagli fino a oggi rimasti nascosti. E lo ha fatto durante una diretta su Instagram mentre era in collegamento con l'amica Giulia Salemi.

In quarantena con Giordano Mazzocchi

Tanto Nilufar quanto Giulia stanno rispettando la quarantena. Ma l'ex tronista lo sta facendo in casa del proprio agente, dove si trovano anche l'ex fidanzato Giordano Mazzocchi e il fratello di lui, Agostino.

Così, mentre le due influencer erano insieme in diretta, Giulia ha chiesto a Nilufar della sua partecipazione a Temptation Island Vip. Un'esperienza che la Addati ha definito "tosta" ma che tuttavia non avrebbe causato direttamente la rottura con Giordano. "Dopo ci siamo lasciati per altri motivi", ha spiegato, "però ora abbiamo un rapporto tranquillo. Tant'è che lui ora è nell'altra stanza e sta facendo la quarantena con me".

I fan della coppia non devono farsi illusioni. La loro è solo pacifica convivenza, qualcosa che non potrebbe neanche essere classificata come un'amicizia. Dopo la rottura infatti Giordano e Nilufar non si sono mai riavvicinati. Adesso hanno "un rapporto tranquillo", ma Giordano "non è proprio un amico: sempre ex fidanzato rimane".

Giulia Salemi controbatte: 'Mai rimasta amica di un ex fidanzato'

Giulia Salemi si è complimentata con l'ex coppia, asserendo che lei non è mai riuscita a rimanere amica di un ex.

Una frecciatina neanche troppo velata a Francesco Monte ma non solo. Al momento quindi sembra non esserci alcuna speranza di rivedere insieme una delle coppie più amate di Uomini & Donne. Anche se, proprio come ha dichiarato la stessa Nilufar, l'andamento di certe cose non è prevedibile, soprattutto quando si tratta di sentimenti. E chissà che la quarantena non possa essere galeotta nel fare sbocciare nuovamente l'amore. Non resta che attendere ulteriori sviluppi o dichiarazioni.