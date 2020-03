Il periodo di quarantena che stanno affrontando gli italiani per evitare la diffusione del virus, ad esempio sta contribuendo allo scambio di chiacchiere a distanza tra i personaggi famosi e i loro fan sui social network. Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e donne, ha confessato ai suoi followers che sta convivendo con Giordano Mazzocchi in questi giorni: i rapporto tra i due giovani, però, attualmente non è sfociato nel tanto atteso ritorno di fiamma.

Nilufar chiarisce il legame con Giordano dopo Uomini e Donne

Da quando si sono lasciati, ormai più di un anno fa, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono finiti spesso al centro del Gossip per un loro presunto ritorno di fiamma. In seguito ai tanti incontri che ci sono stati nell'ultimo periodo tra i due ex di Uomini e Donne, i fan sono tornati a sperare nel ricongiungimento di una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate nel dating-show di recente.

La napoletana, però, più volte ha usato i social network per smentire di essere ritornata con l'ex: anche qualche ora fa, chiacchierando con i suoi followers su Instagram, la giovane ha detto delle cose molto interessanti sul ragazzo col quale è stata fidanzata per quasi un anno.

A qualcuno che le ha chiesto come è stato partecipare alla prima edizione di Temptation Island Vip, l'ex tronista ha fatto sapere: "Esperienza tosta ma siamo sopravvissuti. Dopo ci siamo lasciati per altri motivi, ma per ora abbiamo un rapporto tranquillo".

Giordano e Nilufar di Uomini e Donne a casa insieme per la quarantena

Il rapporto che Nilufar e Giordano hanno ricostruito dopo la rottura, li sta portando a condividere un periodo difficile come quello che tutti gli italiani stanno vivendo in questi giorni.

"È tutto così tranquillo che ora lui è nell'altra stanza, sta facendo la quarantena con me", ha fatto sapere ieri l'ex tronista di Uomini e Donne tramite il suo account Instagram.

Il fatto che la Addati e Mazzocchi abbiano deciso di trascorrere insieme un momento delicato come questo, è la conferma che serviva ai fan per realizzare che attualmente tra i due non è tornato l'amore ma l'affetto è rimasto invariato.

A chi ha sempre ipotizzato che tra lei e il romano ci sia stato qualche riavvicinamento nei mesi scorsi, la ragazza ha detto: "Dopo che ci siamo lasciati, non c'è stato mai niente. Nada, anche se non mi credono".

Le parole di Nilufar sul futuro con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne

Dopo aver precisato che il legame con Giordano non è mai andato oltre il rispetto e l'affetto da quando non sono più una coppia, Nilufar ha detto qualcosa che potrebbe dare una speranza a chi ancora crede fortemente al ritorno di fiamma tra i "Gilufar".

"Tutti credono che stiamo per tornare insieme. Nella vita tra 20 anni non si sa cosa succede.

In questo momento abbiamo un rapporto tranquillo. Non è proprio un amico perché sempre un ex fidanzato rimane".

La bella Addati, dunque, non ha escluso categoricamente che in futuro possa capitare quello che i gran parte dei suoi sostenitori sperano da tempo: un riavvicinamento sentimentale con il corteggiatore che ha scelto negli studi di U&D quasi due anni fa.