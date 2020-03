La messa in onda di Uomini e donne prosegue regolarmente: i cambi di palinsesto che sono in corso sia a Mediaset che in Rai per dare priorità alle trasmissioni d'informazione sull'emergenza Nazionale, per ora non hanno coinvolto il dating-show di Maria De Filippi. Domani, venerdì 13 marzo, il pubblico assisterà all'incontro tra Gemma ed un nuovo corteggiatore, alla lite tra Tina Cipollari e Jean Pierre, alle lacrime di un cavaliere e all'esito della sfilata che hanno fatto le dame del parterre.

Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di domani

Witty Tv ha da poco condiviso un'anticipazione video della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda domani, venerdì 13 marzo. I telespettatori assisteranno alla conclusione della sfilata delle dame sul tema "Solo per i tuoi occhi", quindi alla classifica che sarà determinata dai voti che il parterre maschile ha dato ad ogni signora in gara.

Barbara De Santi non perderà occasione per punzecchiare Gemma Galgani: anche se in collegamento dalla sua città, la maestra dirà che la torinese merita l'ultimo posto perché la sua esibizione non è stata all'altezza di quella delle altre.

Massimiliano, invece, si troverà ancora in difficoltà per una segnalazione che arriverà in studio: una donna che il cavaliere aveva rifiutato di conoscere la settimana precedente, racconterà davanti a tutti di essere stata contattata sui social network dallo stesso, che avrebbe provato a convincerla ad intrattenere una frequentazione lontano dai riflettori.

Gemma al settimo cielo dopo le lacrime versate a Uomini e Donne

Tra i protagonisti della puntata di Uomini e Donne Over che andrà in onda domani, c'è Gemma Galgani: la dama siederà a centro studio dopo che Maria De Filippi le farà presente che un signore ha contattato la redazione per conoscere soltanto lei.

La torinese non nasconderà l'emozione quando ascolterà questa notizia, arrivata poco tempo dopo il momento di sconforto che ha avuto durante la sfilata.

Dovendosi rivolgere ad un ipotetico fidanzato, la 70enne non è riuscita a trattenere le lacrime pensando al fatto che è sola da un bel po' e fatica a trovare qualcuno con il quale intraprendere una relazione d'amore.

Tina litiga con Jean Pierre domani a Uomini e Donne

Nel video che Witty Tv ha pubblicato poche ore fa come anticipazione della puntata di Uomini e Donne del 13 marzo, c'è un piccolo assaggio della lite che Tina Cipollari avrà con un membro del parterre maschile del Trono Over.

Tra la fumantina opinionista e Jean Pierre, infatti, ci sarà uno scontro verbale molto forte nel corso della sfilata delle dame: il cavaliere darà della "maleducata e cafona" alla romana, e quest'ultima risponderà con termini altrettanto offensivi.

Ancora non si sa il giorno previsto per la prossima registrazione del dating-show, anche se è molto probabile che non sia prima di domenica: la redazione, infatti, è chiamata a fare uno sforzo non indifferente nel mettere su collegamenti con alcuni protagonisti del cast che non vivono a Roma per farli interagire con gli altri che possono raggiungere gli studi Elios nel rispetto delle norme imposte dal Governo di recente per evitare la diffusione del virus.