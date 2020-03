Ieri sera, martedì 17 marzo, è andata in onda in prima serata su Rai 2 la sesta puntata dell'ottava edizione di Pechino Express, il game show condotto da Costantino della Gherardesca. In quest'ultimo appuntamento ci sono state tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

Scambi di coppie nella sesta puntata di Pechino Express

In particolare, c'è stato un improvviso scambio di coppie, in cui ne hanno tratto profitto alcuni concorrenti che, con il loro partner abituale, erano invece in secondo piano.

Tra questi, sicuramente ha dimostrato il suo valore la wedding planner Carolina Giannuzzi in coppia con il gladiatore Marco Mazzocchi. Inoltre, si sono riscoperte amiche l'ex di Uomini e Donne Soleil Sorgé e la top model Dayane Mello, che hanno formato una squadra all'apparenza strana, ma che è risultata vincente.

La Giannuzzi arriva prima di Enzo Miccio nella tappa intermedia

Anche in questo sesto appuntamento, le sei coppie hanno continuato il loro viaggio attraverso la Cina, dove hanno percorso 456 km.

Inoltre, come viene ricordato dalla rete televisiva da diverse settimane, tutte le puntate del game show sono state registrate prima dell'emergenza Coronavirus, quindi nessuno dei viaggiatori in gara è in pericolo.

I concorrenti, in questo nuovo episodio, sono partiti da Kaili, città ricca di canti e danze della tradizione cinese e sono giunti fino a Longsheng. Poi, nel corso della puntata, il conduttore televisivo ha preparato una sorpresa per i viaggiatori, cioè lo scambio di coppie, in cui tutti gli equilibri sono stati stravolti.

In particolare, la Giannuzzi si è riscoperta molto forte e ha battuto il suo compagno di avventura, Enzo Miccio in più occasioni. Inoltre, la wedding planner ha avuto la meglio su quest'ultimo anche nella sfida sull'acconciatura tipica ed è arrivata prima di lui anche nella tappa intermedia. Nonostante ciò, l'ordine d'arrivo finale è stato stabilito dai tempi impiegati da entrambi i membri delle coppie e Miccio, in coppia con Vera Gemma, è arrivato solo terzo.

Gennaro e Vera hanno abbandonato la competizione

Inoltre, nel corso della puntata ad attendere i viaggiatori c'è stato un'ospite speciale: il professore del Collegio, Andrea Maggi. Quest'ultimo ha spiegato in cosa consisteva la nuova prova in programma, cioè imparare da alcuni bambini una canzoncina cinese.

Alla fine, Le Collegiali si sono classificate prime e vorrebbero salvare i Sopravvissuti, che sono ultimi e anche nella quinta puntata hanno rischiato l'eliminazione. Però, le ragazze hanno poi deciso di salvare Soleil Sorgé e sua madre, per ringraziarle di aver offerto loro un passaggio. Quindi, Vera Gemma e Gennaro Lillio sono stati eliminati da Pechino Express e hanno fatto ritorno in Italia.