Ieri sera mercoledì 11 marzo, è andata in onda su Rai 2, l'ultima puntata de 'Il Cacciatore 2', che ha potrebbe avere aperto ad un eventuale seguito in quanto, nella scena finale, il protagonista Saverio Barone ha affermato di avere come obiettivo quello di prenderli tutti. Dunque il lavoro del Pm non sarebbe terminato perché ci sarebbero ancora tanti criminali da arrestare.

Il pubblico ha particolarmente gradito la seconda serie e gli spunti per andare avanti ci sono sicuramente, ma passerà molto tempo prima di avere notizie ufficiali, visto e considerato che attualmente in Italia, c'è un'emergenza da combattere.

Tuttavia è improbabile ipotizzare che si possa concludere dopo sole due stagioni, questo prodotto che ha regalato così tante soddisfazioni alla Rai.

Ci potrebbe essere un cambio di location per Il Cacciatore 3

Come già anticipato in precedenza, il finale della seconda stagione de 'Il Cacciatore' ci ha lasciati con un finale molto aperto, ma in parte, la risposta sulla terza serie, era già arrivata durante la conferenza stampa di presentazione della fiction. Infatti, gli autori, già in quell'occasione avevano lasciato intendere che sarebbe previsto un seguito, in quanto le idee sono tante.

In particolare, nel corso della conferenza stampa di presentazione de 'Il Cacciatore', il direttore di Rai Fiction Tinni Andreatta, aveva già accennato ad una possibile terza stagione, confermando la notizia, con le parole 'Stiamo lavorando'.

Inoltre, un'altra lieta notizia ci era giunta direttamente anche da Alfonso Sabella, che ha lasciato intendere che il seguito avverrà, però con un cambio di location.

Al momento, Ostia in provincia di Roma, sarebbe la località più gettonata, in quanto nella cittadina della Regione Lazio, ci sono le mafie e quindi, tante storie e intrecci da raccontare.

Nella terza stagione si potrebbe parlare di Ostia

Infine, c'è da aggiungere che l'attore Francesco Montanari sarebbe propenso a portare avanti questo progetto nei panni del Pm Saverio Barone, senza dover rinunciare allo stesso tempo, al cinema e ad altri suoi impegni lavorativi.

Resterà da capire se dovremmo aspettarci o meno, una serie in stile Suburra, nel caso in cui si dovesse parlare delle mafia di Ostia. Ovviamente, al momento sono tutte supposizioni, in quanto non c'è nessun annuncio ufficiale. Non ci resta che attendere i prossimi mesi, per capire se ci sono i presupposti per la Rai, di portare avanti questo progetto.

Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire l'ultima puntata in diretta televisiva, avrà l'opportunità di recuperarla attraverso la piattaforma gratuita di Rai play.