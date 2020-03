Martedì 10 marzo è andata in prima serata su Rai 2, la quinta puntata del game show Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. In quest'ultimo appuntamento, le 6 coppie rimaste in gara hanno abbandonato la Thailandia e sono approdati in Cina. Il programma televisivo è tornato nel suo paese d'origine per la prima volta dopo 7 anni, però la produzione ha rassicurato che le puntate sono state registrate in autunno, e quindi non c'è nessuno rischio di contagio per il Coronavirus.

Le 6 coppie in gara alla scoperta della Cina più tradizionale

I concorrenti sono partiti dalla città di Dali e hanno raggiunto Shilin, alla scoperta della Cina più tradizionale e meno turistica. In questo episodio non ci sono state prove immunità e le prime tre coppie che hanno raggiunto la città, hanno avuto la possibilità non solo di avere una posizione garantita nella classifica finale, ma anche un alloggio trovato dalla produzione del game show.

Sul podio di Pechino Express sono arrivati i Wedding Planner, i Gladiatori e Mamma e figlia.

Questi ultimi hanno avuto l'opportunità di essere ospitati dalle famiglie del popolo Yi, uno dei 56 gruppi etnici riconosciuti dalla Repubblica popolare cinese. Invece, le altre coppie sono state costrette a cercare un alloggio, senza l'aiuto della produzione del programma.

La busta nera ha salvato i Sopravvissuti

Alla fine, ad alleggerire la tensione tra i viaggiatori, ci ha pensato la busta nera di Pechino Express, che si è rivelata essere non eliminatoria e ha salvato la coppia dei Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennario Lillio), arrivati ultimi in classifica.

Invece, la coppia Mamma e Figlia è stata salvata dai vincitori della puntata, che sono stati i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi). Dunque, per tutte le 6 coppie del game show della Rai, il viaggio potrà continuare alla volta della Corea Del Sud. Non ci resta che aspettare la messa in onda del sesto episodio di martedì 17 marzo, per scoprire ulteriori novità.

Litigio tra Enzo Miccio e Carolina

I vincitori della quinta tappa di Pechino Express, durante il loro percorso hanno avuto qualche incomprensione e c'è stato anche un duro sfogo da parte di Enzo Miccio. Infatti, quest'ultimo ha affermato che è grazie a lui, se la squadra si chiama 'Wedding Planner', in quanto lui è l'unico a svolgere questo tipo di lavoro. Ma non è tutto, perché le parole sfogo di quest'ultimo hanno avuto come sottofondo musicale, la canzone 'Sincero', di Morgan e Bugo.

Poco dopo, Miccio ha fatto un passo indietro e si è scusato con Carolina, ammettendo che lei è la sua assistente professionale nella vita di tutti i giorni, ed è anche l'unica in grado di sopportarlo.