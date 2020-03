Martedì 3 marzo, è andata in onda in prima serata su Rai 2, la quarta puntata di 'Pechino Express-Le stagioni dell'Oriente', condotto da Costantino della Gherardesca. Le Top hanno vinto l'ultima tappa in Thailandia e pur di arrivare sul gradino più alto del podio hanno anche tradito le loro amiche Jennifer e Nicole, del team 'Le Collegiali'. Alla fine di questo quarto appuntamento, i gemelli Salvatori sono stati eliminati dal programma televisivo e sono rimaste in gara sei coppie, che sono volate in Cina, per continuare la competizione.

Le Top tradiscono le Collegiali

Nel corso della quarta puntata di Pechino Express, le Top model hanno tradito la coppia de 'Le Collegiali', mentre erano tutti alla ricerca di un posto per dormire. Infatti, durante una sera a Bangkok, Nicole e Jennifer hanno bussato alla porta di un'abitazione in cui già alloggiavano i Gladiatori ed Ema Kovac con Dayane Mello. Le ragazze hanno pregato quest'ultima di chiedere ospitalità alla signora anche per loro. Però la modella di origini brasiliane ha solo fatto finta di chiedere, e ha lasciato le due giovani speranzose fuori al cancello inutilmente.

Poi, dopo diversi minuti di attesa, Jennifer e Nicol deluse dall'atteggiamento delle loro amiche, sono andate via con lo zaino in spalla, alla ricerca di una nuova soluzione per dormire.

Inoltre, abbiamo assistito anche ad un secondo tradimento, da parte dei Gladiatori ai danni dei fratelli Salvatori. Entrando nel dettaglio, Mazzocchi in un primo momento ha ricevuto un aiuto dagli Inseparabili per imparare i numeri thailandesi, promettendo poi di ricambiare con un passaggio in taxi.

Però alla fine, i fratelli Salvatori non hanno ricevuto nessun passaggio e sono rimasti a piedi e hanno accumulato un ritardo clamoroso, che è risultato fatale ai fini del gioco.

Le sei coppie andranno in Cina

Inoltre, molte coppie nel corso del quarto appuntamento con Pechino Express sono stati costretti a mangiare il water bug, una cimice d’acqua simile a una blatta gigante, che in Thailandia è considerata una prelibatezza da mangiare fritta o anche con le spezie.

Infine, verso la fine della puntata, il conduttore televisivo Costantino della Gherardesca ha specificato che le sei coppie attraverseranno la Cina meridionale, però in tre regioni non vicine a Wuhan, epicentro dell'epidemia di Coronavirus.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della quinta puntata, per scoprire ulteriori novità sulle vicende delle sei coppie rimaste in gara. L'appuntamento è per mercoledì 11 marzo, però chi non è riuscito a vedere le puntate precedenti, avrà l'opportunità di farlo, tramite la piattaforma di Rai play.