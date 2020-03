Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con il serale di Amici 19, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che in queste settimane sta andando in onda senza pubblico in studio. Venerdì 13 marzo andrà in onda la terza puntata prevista di questa nuova edizione che si avvia verso il giro di boa per i concorrenti che sono stati ammessi alla fase serale. Chi non potesse seguire l'appuntamento in diretta televisiva su Canale 5 può rivedere la trasmissione in streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.

Amici 19, la replica della terza puntata in streaming online sul portale web WittyTv

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che la terza puntata del serale di Amici 19 potrà essere rivista da tutti gli spettatori in replica streaming accedendo al portale WittyTv, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima free che vi permetterà di rivedere la trasmissione comodamente da tablet oppure da un telefono cellulare.

In questo modo, quindi, potrete rivedere il talent show della De Filippi in qualunque momento lo desideriate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

E così nonostante l'emergenza sanitaria che sta dilagando in tutta Italia e il divieto riguardante la presenza del pubblico in studio, Mediaset ha scelto di proseguire con la messa in onda del talent show di Canale 5, che andrà avanti regolarmente.

Una bella notizia per tutti i fan e affezionati del programma della De Filippi che, in questo modo, non dovranno rinunciare all'appuntamento con il varietà del venerdì sera di Canale 5, in una serata decisamente difficile e in un momento in cui la televisione sta lasciando sempre più spazio all'informazione a discapito dell'intrattenimento e dello spettacolo.

Nessun ospite in studio al serale di Amici 19 del 13 marzo

A differenza di quello che è accaduto nel corso delle scorse settimane, questa volta il serale di Amici 19 non potrà contare sulla presenza di ospiti in studio. Per rispettare le misure precauzionali prese dal Governo, non ci saranno dei cantanti che si metteranno in gioco, duettando con i cantanti che sono in gara. Una scelta insolita ma dovuta.

La terza serata del serale di Amici, quindi, sarà animata dalle esibizioni dei concorrenti ma anche dalle discussioni con i professori, che saranno presenti in studio assieme alla giuria.

Riuscirà il talent show di Canale 5 ad assicurarsi la leadership della prima serata di questo venerdì 13 marzo? Su Rai 1, al posto de La Corrida cancellata per mancanza di pubblico, ci sarà la replica di Ulisse - Il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela e dedicato alla principessa Sissi.