Il Gossip sulla dolce attesa di Sara Affi Fella circolava già da un po', ma soltanto oggi ha trovato conferma nelle parole della diretta interessata: a quasi due anni di distanza dal caos che scatenò il suo comportamento scorretto a Uomini e donne, la napoletana ha confermato alla rivista "Spy" di aspettare un figlio dal compagno Francesco Fedato. L'ex tronista, dunque, cambia vita dicendo 'no' anche a proposte di lavoro in alcuni reality come l'Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip.

Sara sta per diventare mamma dopo l'esperienza a Uomini e Donne

Chi segue da tempo Uomini e Donne, sicuramente ricorderà Sara Affi Fella e le bugie raccontate quando era sul trono. La ragazza, infatti, è considerata uno dei personaggi meno positivi nella storia del dating-show a causa delle relazione parallela che aveva con Nicola Panico mentre cercava l'amore sulla poltrona rossa di Canale 5.

Dopo essere stata smascherata dall'ex fidanzato, la napoletana fu costretta a defilarsi dai social network e dai media perché la maggior parte dei telespettatori la etichettavano come una "traditrice".

A distanza di circa un anno dalla sua sparizione, la giovane è tornata su Instagram con un nuovo profilo e con la voglia di ricominciare a vivere.

Oggi, venerdì 6 marzo, è la rivista "Spy" a riportare l'ultima novità che riguarda la chiacchierata ex tronista: Sara e il compagno Francesco Fedato stanno per diventare genitori.

Era già qualche settimana che in rete si rincorrevano i rumors sul pancino sospetto che la ragazza avrebbe sfoggiato in varie fotografie apparse sul web: soltanto nelle ultime ore, però, è arrivata la conferma della dolce attesa di una delle protagoniste più discusse della storia di U&D.

Le parole della Affi Fella sulla dolce attesa

Il numero del settimanale "Spy" che è uscito in queste ore, dunque, riporta le prime dichiarazioni ufficiali della Affi Fella sul lieto evento che sta per cambiare la sua vita: "Confermo, sono in dolce attesa", ha fatto sapere Sara alla rivista di gossip che ha raccolto il suo sfogo dopo giorni di chiacchiere e ipotesi che hanno fatto i fan e i curiosi sui social network.

"Non è una gravidanza facile, per questo ho deciso di tornare nella mia città d'origine per stare accanto a mia mamma", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne. Il padre del bambino che la napoletana darà alla luce tra qualche mese è Francesco Fedato, un calciatore che attualmente milita in Serie C.

Sara su Uomini e Donne: 'Ho chiesto scusa, capitolo chiuso'

Il giornalista di "Spy" che ha intervistato la Affi Fella le ha chiesto spiegazioni circa il gossip che la voleva tra i possibili nuovi naufraghi dell'Isola dei Famosi. La diretta interessata, attualmente impossibilitata a partecipare a qualunque reality perché, appunto, in dolce attesa, ha chiarito: "Un agente voleva propormi, ma io ho detto no.

Ho rifiutato perché la mia isola felice la vivrò tra sei mesi quando nascerà mio figlio".

Quando le è stato domandato di commentare il caos che hanno scatenato le sue bugie e quelle dell'ex Nicola Panico nel periodo in cui lei era tronista di Uomini e Donne, la giovane ha risposto: "Quello è un capitolo chiuso, ho sbagliato e ho chiesto scusa. Ora voglio sorridere e pensare solo a mio figlio".

La bella Sara, dunque, ha voltato pagina, ma non rinnega la doppia esperienza che ha fatto in Tv prima a Temptation Island con il suo storico fidanzato e poi nel dating-show di Maria De Filippi per cercare l'anima gemella (la napoletana scelse Luigi Mastroianni, ma tra loro finì poche settimane dopo perché lei in realtà la ragazza era ancora fidanzata con Nicola).