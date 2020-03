Sara Affi Fella è incinta [VIDEO]. La conferma della lieta notizia arriva proprio dall'ex tronista di Uomini e Donne che, in un' intervista rilasciata al settimanale 'Spy Magazine', ha annunciato di aspettare il primo figlio dal suo compagno, Francesco Fedato, calciatore del Gozzano, squadra di serie C.

La gravidanza di Sara Affi Fella

I fan più attenti della bellissima molisana già da qualche settimana si erano accorti, attraverso alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram, che le forme della ex tronista stavano diventando più morbide.

Anche negli ultimi video, postati nelle storie condivise sul suo profilo social, la ex protagonista di Temptation Island, ha fatto sospettare di essere in dolce attesa. Il Gossip in rete è impazzato e i follower le hanno fatto domande a riguardo. Da parte della bella Sara non era arrivata nessuna conferma e nessuna smentita, fino a quando ha rilasciato un'intervista per un settimanale, comunicando la lieta notizia: 'Sono incinta del mio Francesco Fedato'. Si tratta di una gravidanza non facile e la popolare influencer ha preferito ritornare a vivere al suo paese natale, per avere accanto la sua famiglia e la mamma.

La bufera a Uomini e Donne

Dopo gli scandali avvenuti nel corso del suo trono a Uomini e Donne, Sara ha dovuto lentamente tornare alla normalità e alla sua nuova vita. Durante la sua permanenza nel dating show di Canale 5, infatti, c'erano molti sospetti sul suo essere realmente single mentre stava cercando l'amore nella trasmissione televisiva. La sua scelta ricadde sul dj siciliano Luigi Mastroianni.

La relazione fra i due giovani ragazzi è durata pochi giorni, fino a quando si è scoperto che, in realtà, la tronista era legata ancora al suo ex fidanzato storico, Nicola Panico. Le aziende che collaboravano con la bella influencer molisana si sono dissociate, non consentendole di sponsorizzare più i loro prodotti. Il pubblico non aveva gradito l'inganno che c'era stato al punto che il numero dei follower era calato vertiginosamente costringendola a chiudere il suo profilo Instagram.

La nuova vita e i progetti

Dopo la bufera mediatica, Sara Affi Fella era ritornata sui social, riaprendo il suo profilo. Attualmente ha circa 830.000 seguaci ed è felicemente fidanzata da qualche mese con Francesco Fedato, calciatore di serie C. Nelle ultime settimane, sul web, erano circolate notizie riguardo ad una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi, ma il Gossip è stato smentito dall'influencer. La Affi Fella ha detto che tempo fa ha ricevuto una chiamata da un agente che voleva proporla, se avesse voluto, ma lei ha detto no. L'ex tronista ha rifiutato perché la sua isola felice la vivrà tra sei mesi, quando nascerà suo figlio.