Nella puntata di oggi, 6 marzo, di Uomini e donne, Marco B e Antonella avranno un chiarimento al centro dello studio. Problemi in vista, invece, per Veronica Ursida. Per sedare un confronto tra lei e Armando, dovrà intervenire pure la De Filippi, in difesa della dama.

Uomini e Donne, anticipazioni, Veronica vuole dare un taglio al passato

Nell'appuntamento odierno del dating show, Antonella e Marco B racconteranno che tra loro c'è stato un chiarimento. Infatti la dama, a causa di un misundestanding, temeva che il cavaliere non la desiderasse.

Tra loro, però, ci sarà un altro ostacolo: infatti oggi arriverà un signore solo per conoscere Antonella.

Al centro dello studio si siederanno anche Veronica e Andrea. Quest'ultimo è arrivato nel programma appositamente per conoscerla, ma le cose non sono andate come pensavano. La Ursida, infatti, dichiarerà che nella loro conoscenza lei si è più sentita "come una mamma". La dama romana sta conoscendo anche Fabio e anche quest'ultimo mostrerà delle perplessità nei suoi confronti, dicendole: "Ho l'impressione che dietro la tua bellezza ci sia qualcosa che mi sfugge e mi è completamente ignaro".

Anche Andrea mostrerà ulteriori perplessità, dichiarando che secondo lui Veronica è fidanzata. Ovviamente la dama non confermerà, anzi dichiarerà di aver decids di partecipare al dating show per dare un taglio al suo passato. Veronica scoppierà in lacrime e Armando, sarcasticamente, le dirà "ora asciugati le lacrime", ma Maria De Filippi lo rimprovererà dicendogli: "Armando, ma sei un uomo!". L'appuntamento con Uomini e donne è per le 14:45 su Canale 5.