Domani, venerdì 6 marzo, andrà in onda un'attesissima puntata di Uomini e donne: le anticipazioni video che ha fornito Witty Tv, informano il pubblico che il protagonista del giorno sarà Armando Incarnato. Dopo aver puntato il dito per l'ennesima volta contro Veronica Ursida, facendola piangere, il cavaliere sarà rimproverato da Maria De Filippi per l'atteggiamento troppo aggressivo che ha spesso con le dame del parterre.

Veronica chiude con Andrea a Uomini e Donne

Quali argomenti saranno affrontati nell'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne?

A questa domanda che si sono fatta tantissimi fan del programma, ha risposto in parte Witty Tv con un video contenente le anticipazioni dell'appuntamento del 6 marzo con il Trono Over.

Dopo aver dedicato ancora un po' di tempo a Marcello e al suo flirt con Anna Maria, la conduttrice aggiornerà i telespettatori sulle conoscenze tra Marco e Antonella, e Veronica e Andrea.

Questi ultimi due protagonisti del parterre, però, comunicheranno la loro intenzione di non uscire più insieme: sarà soprattutto la dama ad interrompere questo rapporto dopo essersi sentita più una madre che una potenziale fidanzata del suo corteggiatore.

Il cavaliere, però, metterà in dubbio la sincerità della Ursida, arrivando ad ipotizzare che lei sia segretamente impegnata con un'altra persona fuori dagli studi Tv, per questo motivo non darebbe a nessuno la concreta possibilità di farsi conoscere.

Armando attacca Veronica: a Uomini e Donne è ancora lite

A prendersela con Veronica, nella puntata di Uomini e Donne del 6 marzo sarà anche Armando Incarnato: nelle anticipazioni che ha fornito Witty Tv, si vede il cavaliere inveire contro la sua ex con parole decisamente poco carine.

Anche il napoletano sosterrà davanti a tutti la teoria che la Ursida è fidanzata con un signore esterno al parterre del Trono Over, e lo farà con toni forti e lanciando accuse che faranno storcere il naso a parecchie persone presenti in studio.

La dama negherà con forza di avere un compagno "nascosto", ma non riuscirà a trattenere le lacrime quando si sentirà accerchiata da chi continua a metterla in dubbio ogni settimana.

Maria De Filippi alza i toni a Uomini e Donne Over

Venerdì 6 marzo, dunque, la puntata di Uomini e Donne terminerà bruscamente dopo un episodio che è destinato a far discutere.

Dopo aver visto Veronica in difficoltà e in lacrime per le accuse che Incarnato gli ha lanciato, Maria De Filippi deciderà di intervenire in difesa della donna.

"Armando, ma tu sei un uomo", dice la presentatrice nell'anticipazione video che ha fornito Witty Tv dell'appuntamento di domani con il dating-show.

Chi ha letto il resoconto dettagliato che ha fatto chi ha preso parte a questa registrazione, ricorderà sicuramente che la padrona di casa arriverà ad alzare la voce contro il cavaliere napoletano, che a sua volta era in preda all'ira.

Quando Gianni Sperti le farà notare il pianto disperato della Ursida, la conduttrice suggerirà ad Incarnato di smetterla di trattare male le donne (soprattutto quelle con le quali ha avuto una frequentazione in passato), e lo farà con un tono deciso.

La discussione a distanza tra Maria ed Armando, inoltre, causerà la fine anticipata della puntata: la De Filippi si alzerà dal gradino dove è solitamente seduta, chiederà a Tina Cipollari di fare i consueti saluti e lascerà lo studio circa un'ora prima rispetto alla solita durata di un appuntamento con il Trono Over.

La prossima registrazione degli over attualmente è prevista per domenica 8 marzo ma, sapendo che tutti i programmi Tv andranno in onda o saranno registrati senza pubblico a causa del Coronavirus, è molto probabile che non saranno disponibili spoiler a riguardo.