Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap Il Paradiso delle signore, che tornerà in onda anche mercoledì 18 marzo, come sempre alle 15.40 circa con un nuovo episodio inedito. Le anticipazioni riguardanti la trama rivelano che Angela apparirà molto sofferente e dispiaciuta dall'esito dell'incontro che c'è stato la serata prima con Riccardo.

Il Paradiso delle signore, le anticipazioni di mercoledì 18 marzo: Angela racconta la sera con Riccardo

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 18 marzo su Rai 1 rivelano che Angela si ritroverà a ripercorrere con le sue amiche, seppur in modo molto sofferto, quello che è successo la sera prima tra lei e Riccardo.

Luciano, invece, deciderà di invitare Silvia a cena in occasione del suo compleanno: una decisione che prenderà solo per il bene di Federico e soprattutto dopo essersi confrontato con il ragazzo stesso che ha dato il suo consenso alla presenza della ragazza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata de 'Il Paradiso delle signore' rivelano che Luciano confesserà a Clelia che il rapporto tra lui e sua moglie non è affatto dei migliori e che ogni giorno diventa sempre più difficile andare avanti e resistere a questo matrimonio ormai diventato impossibile.

Riccardo corre da Angela dopo aver preso una decisione su Ludovica

Occhi puntati anche su Gabriella, la cui nuova collezione presentata al Paradiso è stata duramente criticata. I commenti negativi finiranno per scoraggiare un po' la donna, la quale però ben presto potrà contare sul sostegno e sull'appoggio di uno dei volti più popolari e amati della televisione. Trattasi della giornalista e conduttrice Enza Sampò, la quale dimostrerà di aver gradito molto la collezione di Gabriella.

E poi ancora gli spoiler della puntata del 18 marzo rivelano che Riccardo arriverà a prendere una decisione definitiva sul suo rapporto con Ludovica e subito dopo correrà da Angela. Tra i due sboccerà per davvero l'amore? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti con la soap.

E in queste giornate decisamente difficili per gli Italiani, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 sta tenendo compagnia ad un bel po' di spettatori da casa.

Gli ascolti quotidiani, infatti, sono in costante crescita e la soap ha raggiunto anche la soglia dei due milioni e mezzo di spettatori, con picchi del 16% di share. Numeri che fanno ben sperare anche per il futuro e per un'eventuale terza stagione de 'Il Paradiso delle signore' anche se per il momento le riprese della serie risultano sospese proprio per l'emergenza sanitaria mondiale che impone delle rigide regole.