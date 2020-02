Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una Vita, la TV Soap iberica di grande successo delle reti Mediaset. Le trame spagnole, in programma ad aprile sui teleschermi di Canale 5, annunciano l'arrivo di Clara Garrido nelle vicende ambientate ad Acacias 38. Nel dettaglio, l'attrice darà il volto all'affascinante Genoveva Salmeron, la moglie di Samuel Alday, che dimostrerà di nascondere un oscuro passato.

Una Vita anticipazioni: Genoveva è la moglie di Samuel

Le anticipazioni di Una vita, in programma da aprile 2020 su Canale 5, annunciano l'ingresso di un nuovo personaggio, che siamo sicuri farà molto parlare di sé nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato.

Stiamo parlando di Genoveva (Clara Garrido), che prenderà il posto di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) come dark lady principale ad Acacias 38. La donna, infatti, giungerà nel quartiere dieci anni dopo la morte di Celia Alvarez Hermoso (Ines Aldea), la quale perirà cadendo dalla finestra, in seguito ad uno scontro con Ramon Palacios. La prima persona che conoscerà sarà Lucia, che avrebbe dovuto sposare Samuel (Juan Gareda), se poi non avesse deciso di lasciarlo sull'altare. L'Alvarado, rimarrà in imbarazzo, quando capirà che la Salmeron non è altro che la moglie dell'Alday.

In questo frangente, quest'ultimo dimostrerà di essere molto superbo e diverso nell'aspetto.

L'oscuro passato della Salmeron

Gli spoiler di Una Vita, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5, rivelano che la Salmeron dimostrerà di nascondere un lato oscuro del suo passato. Inoltre, la donna apparirà molto preoccupata dal probabile arrivo di un personaggio misterioso. Ma non sarà l'unico colpo di scena che riguarderà la new entry.

In particolare, Genoveva susciterà molto critiche per i suoi modi poco convenzionali. Possiamo svelare che il suo personaggio subirà un grosso scossone, quando verrà raggiunta da una grave tragedia che la porterà ad intralciare la sua strada con quella di Ursula Dicenta, uno dei personaggi più diabolici dell'intera soap opera di Aurora Guerra.

Clara Garrido entra nel cast della soap opera

A prestare il volto a Genoveva Salmeron sarà l'attrice Clara Garrido.

La 26enne non è una conoscenza nuova ai telespettatori di Canale 5. La donna, infatti, prestava il volto alla sorella del fidanzato della protagonista Fatima della fiction 'Il Principe - Un amore impossibile'. Inoltre, ha recitato in alcune fiction di successo, tra cui la Zoe e Matadero. In attesa di vedere, questa attrice nelle vicende ambientate ad Acacias 38, si ricorda che la soap opera torna in onda domani 27 febbraio dalle ore 14:10 su Canale 5.