Sembra proprio non esserci pace per i coinquilini del Grande Fratello VIP 4. Nel corso degli ultimi mesi sono diverse le polemiche nate a causa di alcune dichiarazioni discutibili di qualche concorrente: prima Salvo Veneziano, poi Clizia Incorvaia e infine Asia Valente. Proprio quest'ultima era finita la scorsa settimana nell'occhio del ciclone per aver definito Sossio 'un down' dopo uno scherzo innocuo. A causa di queste dichiarazioni, la concorrente aveva subito un duro rimprovero da parte del conduttore Alfonso Signorini, che aveva consigliato senza mezzi termini di collegare il cervello alla bocca.

Tuttavia ciò sembra non essere bastato: poche ore fa, infatti, la ragazza è ricaduta nello stesso errore.

Asia Valente utilizza per la seconda volta la parola 'down' come se fosse una offesa

Anche in questo caso il destinatario dell'appellativo è Sossio Aruta. L'uomo, infatti, ha per scherzo fatto un gavettone ad Asia, cosa che a quest'ultima non è andata giù. Non appena è stata bagnata, infatti, la ragazza ha subito esclamato 'Ma sei un down'. Patrick, che era nel giardino insieme a lei, si è subito accorto di quanto accaduto tanto da esclamare un "no, di nuovo!" rivolto verso Asia.

Quest'ultima, accortasi di quanto avvenuto, è dunque rientrata all'interno della casa ed è scoppiata in lacrime. Adriana Volpe, Antonella Elia, Fernanda Lessa e Valeria Marini si sono avvicinate per rincuorarla ed è in questo momento che Asia ha ammesso l'errore: "Sossio mi ha fatto il gavettone e mi è scappata quella parola lì. Io sto facendo tanto per cercare di controllare le mie parole. Io ho un lessico così e quindi, da quando sono qui sto cercando di controllarmi per evitare di dire cose che non dovrei dire.

Però poi arriva lui (Sossio, ndr). Adesso eravamo in giardino a guardare verso in su per vedere sto striscione (in quei momenti, infatti, stava passando un aereo con uno striscione di incoraggiamento a Licia, ndr) e allora mi ha fatto questo gavettone. Mi ha bagnata tutta quanta e io allora gli ho detto quella cosa là".

Asia Valente teme una squalifica

Nello sfogo, poi, Asia Valente ammette di avere paura di essere squalificata: "mi cacciano fuori".

Antonella Elia prova a rincuorarla rassicurandola sul fatto che si sia già scusata, ma Asia sembra proprio non darsi pace. A leggere i primi commenti su Twitter, però, il presentimento della concorrente potrebbe essere non del tutto sbagliato. Molti utenti, infatti, avevano già protestato gli scorsi giorni in quanto avrebbero voluto un provvedimento contro Asia. Ora che la concorrente è ricaduta nello stesso sbaglio, la richiesta di alcuni utenti social è la squalifica: "Beh, li vogliamo prendere ora i provvedimenti contro questa ragazzina? La prima volta può anche andare bene, ma la seconda no.

Vergognosa" scrive una utente su Twitter.