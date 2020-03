Le anticipazioni della nota telenovela Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile, Annabelle Sullivan (interpretata dall'attrice tedesca Jenny Löffler), metterà in atto un piano terribile contro sua sorella Denise e deciderà di ucciderla. La donna, fortunatamente, verrà salvata dal suo fidanzato Joshua, il quale non vedendola in casa andrà subito a cercarla, così da evitare una sciagura.

In seguito Valentina uscirà di prigione e tornerà a casa dalla sua famiglia.

Approfondiamo quindi i dettagli degli spoiler settimanali di Tempesta d'amore.

Denise e Joshua si promettono amore eterno

Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile, Annabelle costringerà Denise a scrivere una missiva per salutare per sempre i suoi familiari e Joshua. La donna avrà l'intenzione di eliminare definitivamente sua sorella, annegandola nel lago per poi fingere un suicidio.

Nel frattempo Joshua avrà un bruttissimo presagio, poiché non troverà la sua fidanzata a casa. Successivamente Joshua andrà a cercare Denise e la troverà in pericolo nelle acque del lago, così l'uomo deciderà di tuffarsi per salvarle la vita: la ragazza si salverà grazie alla prontezza del suo fidanzato. I due si abbracceranno appassionatamente e si prometteranno amore eterno, senza accorgersi che Annabelle si è data alla fuga.

Annabelle si rifugia in una baita

Annabelle fuggirà via senza dare nell'occhio e si rifugerà in una baita. Poco dopo la Sullivan verrà trovata da Christoph, il quale convincerà la donna a consegnarsi in caserma e gli prometterà di starle accanto. Nel frattempo arriverà la documentazione che permetterà a Valentina di uscire di prigione, la ragazza verrà scarcerata, ma dovrà svolgere dei lavori sociali per evitare di tornare di tornare in galera quanto prima.

Eva e Robert, intanto saranno assai felici di riabbracciare la loro figlia.

Successivamente Valentina inizierà a svolgere i lavori socialmente utili e sarà molto contenta di poter tornare a vivere con serenità. Intanto Robert ed Eva attenderanno con ansia la nascita del loro bambino.

Dove guardare in streaming gli episodi di Tempesta d'amore

Ricordiamo che gli episodi di Tempesta d'amore che sono stati già trasmessi in televisione, possono essere rivisti in streaming online, attraverso la piattaforma MediasetPlay.it. La registrazione al sito è completamente gratuita, al suo interno è possibile guardare anche alcuni extra che interessano gli spoiler e i personaggi della telenovela tedesca.