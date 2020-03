Oggi, lunedì 16 marzo, sarebbe dovuta cominciare l'ultima settimana di messa in onda di Uomini e donne prima della pausa imposta dalle recenti direttive del Governo per provare ad arginare la diffusione del coronavirus. Contrariamente a quello che tutti si aspettavano, però, al posto del dating-show è stata trasmessa una fiction: il pubblico ha protestato sul web per l'improvvisa ed anticipata sparizione del format di Maria De Filippi dal palinsesto.

Lunedì pomeriggio senza Uomini e Donne

Come mai oggi, 16 marzo, Uomini e Donne non è andato in onda?

Stando alle anticipazioni che sono circolate in rete fino a ieri sera, il dating-show avrebbe dovuto fare compagnia al pubblico almeno fino a venerdì 20, per poi prendersi una pausa forzata.

L'impossibilità di registrare nuove puntate sia del Trono Classico che del Trono Over (nel rispetto delle regole che ha imposto il Governo per arginare la diffusione del coronavirus in Italia), ha spinto i vertici Mediaset a sospendere il programma di Maria De Filippi fino a data da destinarsi, ovvero fino a quando la situazione nel nostro Paese non tornerà alla normalità.

La notizia che gli addetti ai lavori avevano dato ai fan della trasmissione di Canale 5, però, era quella che fino al 21 marzo sarebbero andati in onda gli appuntamenti registrati con i giovani e con i senior prima che cominciasse il periodo di quarantena tutt'ora in corso.

Alle ore 14:45 di oggi, però, U&D inaspettatamente ha lasciato il posto alla fiction "Inga Lindstrom", lasciando gli affezionati spettatori senza parole davanti alla televisione.

Pubblico protesta per l'assenza di Uomini e Donne dalla Tv

Ancora non si sa se la decisione di Mediaset di proporre una fiction al posto di Uomini e Donne sia temporanea oppure definitiva: in rete si ipotizza che il dating-show possa tornare in onda già a partire da domani, 17 marzo, con le ultime puntate registrate che il pubblico ancora non ha visto.

Che ci siano degli appuntamenti inediti sia del Classico che dell'Over, l'hanno confermato le anticipazioni che ha dato nelle scorse ore Witty Tv; il portale ha condiviso un video contenente alcuni spoiler della puntata dei "senior" che sarebbe dovuta andare in onda oggi.

I fan non hanno reagito bene all'inaspettata sospensione del programma: sono tanti, infatti, i messaggi di protesta che sono stati scritti in queste ore da chi si aspettava di distrarsi un po' con Gemma & Co. e invece si è trovato a dover assistere a "Inga Linstrom".

Mediaset sospende tanti programmi: Uomini e Donne in vacanza forzata

La sospensione di Uomini e Donne dal palinsesto delle prossime settimane, ancora non si sa da quando inizierà: dopo aver mostrato al pubblico le ultime puntate registrate, comunque, il dating-show andrà in vacanza perché attualmente non ci sono le possibilità di organizzare nuovi appuntamenti da trasmettere in Tv.

Il format di Maria De Filippi, comunque, è soltanto uno dei tanti che in questo periodo sono stati sospesi dai vertici di rete per lasciare spazio a quelli prettamente improntati sull'informazione.

Per il momento, a poco più di una settimana dall'inizio della quarantena, è stata stoppata la messa in onda di: Domenica Live, Verissimo, CR4 - La Repubblica delle Donne, Le Iene e Avanti un altro mentre trasmissioni come Forum e U&D saranno ancora in video con vecchie puntate.

Il serale di Amici, il Grande Fratello Vip (la cui finale potrebbe essere anticipata all'8 aprile), Mattino 5 senza Federica Panicucci, Live - Non è la D'Urso, Pomeriggio 5, Stasera Italia e Quarto Grado continuano a fare compagnia ai telespettatori.