Il triangolo amoroso formato da Cosimo Bergamini, Gabriella Rossi e Salvatore Amato sarà al centro degli appuntamenti fine settimanali de Il Paradiso delle signore, la soap opera di punta di Rai 1. Le anticipazioni della puntata del 3 aprile, rivelano che il figlio di Agnese si sentirà in colpa per aver picchiato il rivale, mentre Laura Parisi sarà assunta al grande magazzino.

Il Paradiso delle Signore trama 3 aprile: Marta si mette in contatto con Camilla

La trama della soap opera, trasmessa venerdì 3 aprile su Rai 1, rivelano che Marta (Gloria Radulesco) deciderà di fare di testa sua dopo aver scoperto che una sua amica è diventata madre, nonostante i problemi di infertilità.

La sorella di Riccardo, a questo punto, si metterà in contatto con Camilla. Qui, racconterà alla sua amica di essere disperata, visto che ha scoperto di non poter diventare madre. Di conseguenza, la Guarnieri convincerà l'ex compagna di scuola a spedirle la terapia per stimolare la fertilità, non sapendo che potrebbe essere rischioso per la sua salute. Dall'altro canto, Vittorio (Alessandro Tersigni) cercherà di convincerla ad aspettare il risultato di altre indagini mediche, sebbene invano.

Il piano di Silvia e Clelia per salvare Luciano

Le nuove anticipazione de Il Paradiso delle Signore, dicono che tutti gli occhi saranno catalizzati sulla strana alleanza sorta tra due rivali in amore. Silvia e Clelia decideranno di mettere l'orgoglio sotto i piedi per il bene di Luciano. Il contabile, infatti, deciderà di chiedere un prestito ad un pericoloso usuraio pur di fare operare il figlio in Svizzera.

La signora Cattaneo, a questo punto, informerà la capo-commessa che Luciano rischia di mettersi in pericolo. Per questo motivo, le due donne progetteranno un piano per racimolare la somma necessaria per permettere a Federico di sottoporsi all'operazione. Alla fine, Silvia prometterà alla Calligaris di trovare i soldi pur di non rovinare il consorte.

Salvatore porge le scuse a Cosimo, Laura supera il periodo di prova

Stando agli spoiler de Il Paradiso delle Signore, si evince che Laura riuscirà a superare il periodo di prova. Clelia, infatti, darà il suo nullaosta alla sua regolare assunzione tra le Veneri, dopo che Conti si era dimostrato favorevolmente colpito dalle sue qualità con la esigente clientela. Inoltre, tutte le attenzioni saranno rivolte verso il triangolo amoroso, che vede la stilista contesa da Salvatore e Cosimo. A tal proposito, il barista siciliano porgerà le sue scuse a Bergamini dopo averlo mandato al tappeto con un pugno sul volto.

Un gesto, che aveva indignato Armando (Pietro Genuardi), mentre Marcello si era schierato dalla parte del suo socio della caffetteria.