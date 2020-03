Non vi è alcuna certezza sulla data di ritorno in tv di Uomini e donne: a parlare è Raffaella Mennoia tramite una Instagram Story. La storica autrice del dating show e braccio destro di Maria De Filippi, ha ammesso che tanti sono i dubbi e le incertezze: l'emergenza sanitaria legata al coronavirus ha messo in stand-by la seguitissima trasmissione e attualmente è impossibile fare previsioni sulla ripresa delle registrazioni. Anche i protagonisti della trasmissione sono tenuti ad osservare la quarantena, ma chi segue da sempre il programma non può che domandarsi come dame, cavalieri e tronisti potranno affrontare il periodo divisi l'uno dall'altro.

L'incertezza di Raffaella Mennoia: 'Ragazzi, boh!'

''So che siete orfani di Uomini e Donne'', ha detto Raffaella, per poi aggiungere che sono tanti i fan del programma che le stanno scrivendo speranzosi di ricevere qualche novità circa il dating show. ''Ragazzi, boh!'', ha continuato l'autrice. Insomma, l'incertezza regna sovrana anche nella redazione del programma di Maria De Filippi. Al momento nessuno può dire quando potranno riprendere i viaggi e di conseguenza i possibili incontri tra tutti i volti noti del salotto pomeridiano di Canale 5, che ormai fanno parte in qualche modo della quotidianità dei telespettatori.

D'altra parte il sentimento dell'incertezza al momento è quello che accomuna tutti gli italiani.

In ogni caso, i seguaci del programma, che seguono con tenacia anche le anticipazioni legate a Uomini e Donne, erano consapevoli della presenza di alcune registrazioni che potevano ancora essere mandate in onda, poiché avvenute ben prima del decreto del Governo che vieta ogni spostamento e vicinanza tra le persone.

''Avevamo anche delle puntate da mandare che non sono andate e siamo tutti un po' così'', ha confermato la Mennoia. Raffaella dunque non può dare alcuna rassicurazione ai suoi follower.

Raffaella parla dei protagonisti di Uomini e Donne

Inoltre, Raffaella ha anche parlato dei tronisti e dei corteggiatori. Sara, Giovanna e Daniele avevano iniziato da poco il loro percorso sul trono ed erano ben lontani da una scelta.

Carlo, invece, era prossimo a decidere con chi uscire dal programma, ma tutti e quattro hanno subito un brusco ed inaspettato stop. ''I ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po' che si chiedono...'', ha spiegato.

Pare dunque che la redazione abbia mantenuto i contatti con tutti protagonisti del dating show, ma è ovvio che la speranza sia quella di tornare ben presto alla normalità ed archiviare una volta per tutte il triste periodo che il mondo intero sta vivendo. Solo i prossimi giorni potranno chiarire come si evolverà la situazione: Raffaella, come tutti i protagonisti di Uomini e Donne, non vede l'ora di tornare a fare compagnia ai suoi fan.