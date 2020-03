Dopo la Corrida, Vieni da Me e la Prova del Cuoco si ferma anche Domenica In. La puntata prevista per domani, domenica 15 marzo, non andrà in onda. La decisione di sospendere il programma di Mara Venier arriva per tutelare la salute di tutti coloro i quali sono impegnati nella realizzazione del programma stesso. Lo stop sarà per le prossime due settimane e, nel pomeriggio di domani, andrà in onda 'Il meglio di' con tutti gli spezzoni migliori andati in onda nelle puntate delle scorse settimane.

Nella puntata di domani sarebbe dovuto essere ospite Pierpaolo Sileri, risultato positivo

Come già detto, la motivazione ufficiale della sospensione è la volontà della Rai di tutelare al massimo la salute di tutti i lavoratori e di tutti gli ospiti che si sarebbero dovuti recare negli Studi televisivi "Fabrizio Frizzi" per partecipare al programma. Tra questi ultimi, nella puntata di domani era prevista anche l'ospitata del Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che poche ore fa ha annunciato su Facebook di essere positivo al virus.

Il contagio è arrivato dopo che l'uomo è entrato in contatto con quello che è stato definito essere un 'caso sospetto': "Appena mi sono reso conto di avere i primi sintomi mi sono chiuso in casa e ho lavorato in remoto. Ho fatto il test ed è risultato positivo. Ho seguito da subito tutti i protocolli. Mia moglie e mio figlio stanno, per ora, bene. Siamo nella stessa casa, ma abbiamo diviso gli ambienti.

Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come facevamo all'inizio della nostra storia. Tutti i miei collaboratori e le persone che sono entrate in contatto con me sono stati attenzionati come da protocollo. Tutti loro stanno bene".

Da lunedì 16 marzo stop a Vieni da Me

Come già detto Domenica In non è il primo programma Rai a essere stato sospeso. Da lunedì 16 marzo si fermerà fino a data da destinarsi Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo che va in onda tutti i giorni alle ore 14:00.

Al suo posto vi sarà la Vita in Diretta, che avrà l'obiettivo di tenere informati i telespettatori. Dallo scorso venerdì 13 marzo, invece, si è fermata anche la Prova del Cuoco: al suo posto, dalla prossima settimana, andrà in onda Storie Italiane che dalle 10:00 terrà informati i telespettatori sino alle 13:30, quando verrà data la linea al TG1. Sospeso a tempo indeterminato anche Porta a Porta: negli scorsi giorni era stato ospite del programma il Segretario del PD Nicola Zingaretti, poi risultato positivo al virus. Bruno Vespa, conduttore del programma, è risultato negativo al tampone ma la Rai ha preferito sospendere lo show in via precauzionale.

Sospeso anche Detto Fatto su Rai 2 dopo che una truccatrice è risultata positiva. Nei prossimi giorni subirà una sospensione anche I Soliti Ignoti: le condizioni in cui versa il nostro Paese rende infatti impossibile la registrazione di nuove puntate.