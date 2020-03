Per la prima serata di mercoledì 11 marzo Rai 1 propone, in prima visione tv, il film "Ricchi di fantasia". La pellicola risale al 2018, è diretta dal regista Francesco Micciché ed ha come protagonisti due volti molto noti al pubblico televisivo italiano, ovvero Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto. Riguardo alla location delle riprese, questo lungometraggio della durata di 102 minuti è stato girato a Polignano a Mare, Roma, Monopoli, Accadia e Marovigno. Per quanto concerne la trama, il film ricorda vagamente un episodio della famosa pellicola "Eccezzziunale...veramente", nel quale a uno dei protagonisti viene fatto credere di essere diventato improvvisamente ricco grazie ad una vincita inaspettata.

Sinossi di 'Ricchi di fantasia'

Nel film "Ricchi di fantasia", i protagonisti sono il carpentiere Sergio e la bella Sabrina, un ex artista musicale che al momento è impiegata nel ristorante del suo compagno.

Sergio e Sabrina sono amanti, ma per problemi di soldi non possono effettuare la scelta di affrancarsi dagli attuali legami familiari e di provare ad andare a vivere insieme. Ad un tratto, la situazione sembra prendere una svolta inaspettata quando un collega di Sergio gli fa credere di aver vinto la strepitosa somma di tre milioni di euro alla lotteria.

A quel punto Sergio, credendo di essere diventato clamorosamente ricco, invita l'amata Sabrina a scappare insieme a lui.

Per non creare spoiler e per sapere come andrà a finire tra Sergio e Sabrina l'appuntamento è per mercoledì 11 marzo, su Rai 1, a partire dalle ore 21:25.

Cast del film, produzione e distribuzione

I protagonisti principali di "Ricchi di fantasia" hanno nel film gli stessi nomi anagrafici: Sabrina, infatti, è Sabrina Ferilli, mentre Sergio è Sergio Castellitto.

Anche il cast degli altri attori comprende volti molto noti del panorama televisivo e cinematografico italiano. Paola Tiziana Cruciani è la moglie di Sergio, il famoso caratterista Antonio Catania interpreta Pallavicini, Valeria Fabrizi ha il ruolo di Carmen, Matilde Gioli è Letizia, Paolo Calabresi è Nando, Gianfranco Gallo è Saverio e Antonella Attili ricopre il ruolo di Sonia e Uccio de Santis quello dell'agente immobiliare.

Per quanto riguarda gli altri ruoli, Luigi Imola è Brando, Siria Simeoni è Angela, Giulio Neglia è Wladimir, Vincenzo Sebastiani è Artemio ed Emmanuel Dabone è Wambua.

Passando alla produzione, la pellicola è a cura di Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, realizzata con la sinergia logistica di Apulia Film Commission. La casa 01 Distribution ha invece curato la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane a partire dal settembre 2018.