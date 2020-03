Ieri sera, Michele Cucuzza - ex concorrente eliminato dal programma - ed Alfonso Signorini si sono serviti di un video per informare i concorrenti del Grande Fratello Vip degli ultimi riscontri relativi al caso coronavirus in Italia. I due hanno così mostrato il video della conferenza del premier Conte che ha annunciato come tutta l'Italia sia stata dichiarata zona rossa. Ora che anche all'interno della casa la situazione appare chiara a tutti, Adriana Volpe ha proposto una serie di momenti svago all'interno della casa per poter intrattenere un pubblico televisivo che a causa del divieto di abbandonare le proprie abitazioni sarà verosimilmente più numeroso.

La proposta di Adriana Volpe

In seguito alle ultime rivelazioni, Adriana Volpe ha dunque suggerito un vero e proprio palinsesto televisivo studiato ovviamente di concerto con i suoi coinquilini. Per le ore mattutine l'idea sarebbe quella di proporre una lezione di fitness interattiva, coinvolgendo dunque il pubblico da casa. Gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno poi a disposizione una cucina, da qui la proposta di creare e proporre delle Ricette come se ci si trovasse all'interno di un programma culinario.

Pensare dunque al corpo ma anche alla mente: il pomeriggio potrebbe così essere dedicato a delle discussioni e dibattiti a tema culturale ideando un appuntamento settimanale dedicato alla letteratura.

Bisogna ancora effettivamente capire se e come le proposte veicolate dalla Volpe troveranno una reale concretizzazione in video, di certo lei e tutti i concorrenti - qualora dovessero decidere di procedere col programma, cosa al momento non del tutto scontata - hanno una grande possibilità.

Con gli spostamenti ridotti al lumicino - lo ricordiamo, si può abbandonare la propria casa solo per motivate e documentabili esigenze di lavoro, per motivi di salute o per raggiungere anziani bisognosi di assistenza sanitaria -, molti italiani rimarranno a lungo a casa senza possibilità di avere contatti con l'esterno. La cosa può rappresentare una grande occasione non solo per il GF VIP ma per tutti quei programmi che continueranno nel loro piccolo ad andare in onda: la tv potrebbe dunque tornare ad assumere quel ruolo di 'educatore' sociale che tanto bene e tanto a lungo avevo svolto specie agli albori.

Come detto però non è ancora certo che il programma Mediaset andrà avanti: per il momento Signorini non si recherà a Roma ma condurrà le prossime puntate da Milano, si attende comunque che i concorrenti diano il proprio responso sul voler continuare o meno il gioco.