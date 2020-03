Le anticipazioni di 'Una vita' raccontano nuove trame che inizieranno dopo il salto temporale ad Acacias 38. Ad Acacias si trasferirà Genoveva, una dark lady spietata che metterà in ginocchio i vicini, rei di non aver aiutato Samuel ad ottemperare ai debiti e aver trovato così la morte per mano di Cristobal.

La Bryce si vorrà vendicare anche di Liberto e Rosina che, come altri, negarono un prestito al compianto marito. Come fare? Semplice, sedurre l'uomo e far cadere su di lui la colpa di aver abusato di lei, così che finisca in prigione.

Ancora una volta, la complice di Genoveva sarà Ursula. La Dicenta farà in modo che Casilda colga in flagrante i due amanti, così da rivelare ciò che ha visto con i suoi occhi a Rosina.

Una Vita, nuove puntate: il piano di Genoveva rovina Liberto

La Bryce sedurrà senza poca fatica Liberto. Proprio nel momento clou, arriverà Casilda - avvisata da Ursula - che vedrà i due in atteggiamenti inequivocabili. Rosina sarà distrutta quando verrà a sapere di essere stata tradita da suo marito.

Il piano di Genoveva non finirà qui.

La vedova di Samuel infatti, mediterà di accusare Liberto di abuso, così da condannarlo al carcere. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Rosina non avrà alcuna intenzione di perdonare il marito fedifrago, così come non accetterà di testimoniare a processo con la speranza di salvarlo.

Nel frattempo, Felipe non riuscirà a smascherare Alfredo e prenderà la decisione di lasciare Genoveva, che perderà completamente la testa.

Felipe e Marcia intrecciano una relazione segreta

Nelle nuove puntate di 'Una Vita', l'Alvarez Hermoso si innamorerà della domestica Marcia e i due inizieranno una relazione clandestina. Felipe non sa di aver fatto il passo più lungo della gamba, visto che la Bryce non ci metterà molto per scoprire il tradimento.

Genoveva chiederà così ad Ursula di spiare i movimenti di Felipe e Marcia, in attesa di capire come farla pagare ad entrambi.

La sua vendetta sarà tremenda.

Rosina decide di lasciare per sempre Acacias 38

La decisione di Rosina di lasciare per sempre il quartierino getterà Liberto nella disperazione. A nulla serviranno le sue parole per tentare di farle cambiare idea.

La situazione si farà più preoccupante quando Casilda vedrà Liberto completamente ubriaco mentre guarda piangendo una fotografia di Rosina. Spaventata, la domestica metterà subito al corrente Rosina, che proverà a far ragionare Rosina, sinceramente preoccupata per il nipote.

Sarà proprio Susana a temere il peggio. La ex sarta troverà una lettera di Liberto, nella quale il giovane uomo ha manifestato l'intenzione di porre fine alla sua esistenza, visto che non ha più l'amore di Rosina.

Le anticipazioni di 'Una Vita' svelano che, a quel punto, la moglie di Liberto farà una scelta inaspettata.