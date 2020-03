Si infittisce il caso inerente la possibile rottura tra Enzo e Pamela di Uomini e donne. In questi giorni, infatti, la Barretta ha pubblicato alcune Instagram Stories nelle quali ha annunciato di essere stata lasciata dal suo compagno. La donna si trovava a rispondere a delle domande dei fan quando ha fatto questa confessione. A distanza di un po' di tempo, però, il cavaliere è intervenuto con delle Instagram Stories ed ha smentito la versione della donna. Nel caso specifico, il protagonista ha detto di non reputare quello che è accaduto tra lui e Pamela come una vera e propria rottura.

Enzo smentisce la versione di Pamela con un post

I fan di Uomini e Donne si stanno continuando a domandare cosa sia accaduto realmente tra Enzo e Pamela in questi giorni. La dama, infatti, nel rispondere ad un utente di Instagram, ha affermato che il suo compagno l'avesse lasciata. Da quel momento in poi, i suoi followers hanno cominciato a dirle di non preoccuparsi in quanto, forse, merita di meglio. Ad ogni modo, dopo questo annuncio è intervenuto anche il cavaliere il quale ha dato una versione completamente diversa.

Attraverso un post su Instagram, infatti, Capo ha negato di aver lasciato la Barretta e non solo. Il protagonista ha anche palesato delle evidenti mancanze esistenti nel loro rapporto. Secondo il suo punto di vista si tratterebbe di alcuni comportamenti errati da parte della donna.

L'ex cavaliere di Uomini e Donne chiarisce nelle IG Stories

Dopo aver pronunciato queste parole, però. Enzo ha deciso di chiarire ancora meglio il suo punto di vista attraverso dei video su Instagram.

L'imprenditore napoletano ha dichiarato di non reputare affatto finita la storia con Pamela. Secondo il suo punto di vista, infatti, due persone non possono giungere alla conclusione di lasciarsi senza avere un incontro faccia a faccia. Considerando il periodo nel quale si trova tutta l'Italia, però, la coppia non può incontrarsi, pertanto, la loro storia è come se stesse vivendo un momento di stasi.

Nel corso delle sue IG Stories, però, Enzo ci ha tenuto a fare un augurio.

L'augurio di Capo sulla storia con la Barretta

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha detto di credere che andrà tutto bene. Ad ogni modo, non può fare altro che attendere che arrivi il momento nel quale potranno finalmente incontrarsi e litigare nel caso in cui dovesse essere opportuno. Fino a quel giorno, però, non si reputa affatto diviso dalla sua compagna. La Barretta, però, era stata molto chiara nel dire di essere stata lasciata dal protagonista. Proprio per questo motivo, i fan della trasmissione sono in attesa che la situazione si chiarisca meglio.