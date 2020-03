Barbara Alberti è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 4. La scrittrice umbra ed ex concorrente del reality-show di Canale 5 ha espresso un giudizio su alcuni gieffini. A finire nel mirino dell'intellettuale in particolare sono state Antonella Elia e Valeria Marini. Inoltre, la Alberti ha svelato un retroscena sul cachet, spiegando cosa è avvenuto nel suo caso.

Durante la puntata di mercoledì 18 marzo, Antonella Elia e Valeria Marini sono state protagoniste dell'ennesimo scontro al vetriolo.

Il comportamento della showgirl torinese ha portato Rita Rusic a spezzare una lancia in favore della concorrente sarda.

Il pensiero della Alberti su Antonella Elia

Barbara Alberti è tornata a parlare delle dinamiche che avvengono nella casa più spiata d'Italia. Secondo quanto riferito dalla scrittrice, se Barbara avesse proseguito l'avventura al Grande Fratello Vip 4 sarebbe stato difficile condividere gli spazi per molti giorni con Antonella Elia e Valeria Marini.

In merito all'ex ragazza di 'Non è la Rai', Barbara Alberti ha espresso un giudizio piuttosto negativo.

Per la Alberti, la 56enne torinese sarebbe una persona insopportabile ma mai banale. Poco dopo l'ex gieffina ha rincarato la dose sulla sua ex coinquilina: "Pensa di essere solo lei al mondo, non ha preso atto dell'esistenza degli altri se non per dominarli". Inoltre, l'intellettuale umbra ha rivelato, che avere contro la Elia è un inferno.

Infine prima di concludere il capitolo relativo ad Antonella Elia ha affermato, che non vorrebbe mai passarci del tempo insieme ma sarebbe un personaggio adatto alle sue novelle.

Barbara Alberti: 'La Marini? Un'aliena'

Nel corso delle ultime dichiarazioni, Barbara Alberti ha tirato in ballo anche Valeria Marini. Così come nei confronti della Elia, l'ex gieffina ha espresso un giudizio tutt'altro che positivo sulla showgirl sarda. Stando a quanto riferito dall'intellettuale, la Marini sarebbe un'aliena; al solo pensiero di starci in contatto impazzirebbe. Infine Barbara Alberti ha tagliato corto su Valeria Marini: "Parla una lingua che non conosco".

Il cachet dei gieffini

Una volta espressa la sua opinione su Antonella Elia e Valeria Marini, Barbara Alberti ha parlato del cachet fornito dal Grande Fratello Vip 4. La scrittrice ha ammesso, che per aver abbandonato il reality-show ha perso parte del guadagno sottoscritto nel contratto. Chi arriva in fondo al gioco o viene eliminato dal televoto prenderà l'intero cachet, poiché non dipende dal concorrente. Mentre chi decide di auto-eliminarsi dal reality-show subisce una perdita di denaro, in base alle settimane di permanenza nella casa di Cinecittà.