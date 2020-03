Una coppia nata nell'ultima edizione di Uomini e donne Over, è scoppiata: è stata la stessa Pamela Barretta, interagendo con i fan su Instagram, a far sapere di essere stata lasciata dal fidanzato Enzo Capo. L'ex dama pugliese, dunque, ha informato i followers del fatto che l'uomo col quale stava da qualche mese l'ha mollata perché avrebbe altre priorità, molto probabilmente legate al fattore anagrafico.

Pamela ed Enzo di Uomini e Donne si sono lasciati

In questi giorni, si sta facendo un gran parlare di Uomini e Donne: se le registrazioni del dating-show sono state sospese, a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia, non si fermano i Gossip sui suoi più amati protagonisti.

Un'ex dama del trono over, per esempio, ha catturato l'attenzione dei curiosi rilasciando delle dichiarazioni inaspettate sui social network.

Pamela Barretta, storico volto della versione "senior" del programma di Maria De Filippi, ha usato Instagram per informare i fan del fatto che la sua storia d'amore sia finita. A chi le chiesto come andassero le cose con Enzo Capo, cavaliere che ha conosciuto negli studi tv meno di un anno fa, la pugliese ha risposto: "Mi ha lasciata". Un vero e proprio fulmine a ciel sereno: risale a poco più di una decina di giorni fa, infatti, il viaggio romantico che lei e l'ormai ex compagno hanno fatto alle Maldive.

Cosa è successo dopo questa vacanza?

Frecciatine di Pamela all'ex di Uomini e Donne: 'Sono vecchia'

La Barretta non ha dato troppe spiegazioni sul perché sia finita la sua storia d'amore, ma qualche frecciatina all'ex Enzo l'ha lanciata. "Ha altro per testa", ha risposto Pamela a chi su Instagram le ha domandato come mai è stata lasciata dal napoletano che ha conosciuto negli studi di Uomini e Donne.

Quando un fan ha ipotizzato che la notizia sulla sua rottura con Capo potesse essere uno scherzo, l'ex dama del Trono Over ha precisato: "No, sono vecchia io".

Quest'ultima dichiarazione può essere interpretata come la motivazione per la quale il cavaliere ha interrotto la relazione: potrebbe centrare qualcosa l'età della pugliese con questo inaspettato addio?

Le registrazioni di Uomini e Donne in pausa

La notizia della fine della storia d'amore tra Pamela ed Enzo, arriva proprio nel periodo in cui i fan di Uomini e Donne sono stati informati del fatto che la trasmissione andrà in onda fino al 21 marzo, per poi prendersi un periodo di pausa.

A causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, i vertici Mediaset hanno deciso di sospendere alcune trasmissioni in palinsesto per lasciar spazio ad altre in grado d'informare costantemente il pubblico su quello che accade in Italia in quest'ultimo periodo.

Sia le registrazioni del trono classico che quelle del trono over, dunque, sono in stand-by fino a data da destinarsi. La trasmissione di Maria De Filippi farà compagnia ai telespettatori per un'altra settimana con le puntate già registrate prima dell'emergenza: da lunedì 23 marzo, poi, verrà sostituita in palinsesto.