Sono passati pochi giorni da quando sul web ha cominciato ad impazzare il video in cui Maria De Filippi alza la voce con Armando Incarnato: la puntata di Uomini e donne in cui c'è stata la sfuriata della conduttrice ha avuto un grande seguito di pubblico e consensi. Il cavaliere, però, sembra non aver recepito pienamente il messaggio, tant'è che sul suo profilo Instagram è apparso un nuovo sfogo contro le dame che continuano a criticarlo e a metterlo in discussione.

Armando non si pente dopo lo scontro con Maria a Uomini e Donne

"Armando smettila, non se ne può più", queste sono solo alcune delle parole che Maria De Filippi ha rivolto ad Incarnato al termine dell'ultima puntata di Uomini e Donne che è andata in onda. La presentatrice ha perso il controllo dopo aver assistito all'ennesimo attacco verbale del napoletano nei confronti di Veronica Ursida, che è stata accusata di avere un'amicizia intima con un signore esterno al cast della trasmissione.

Mentre la padrona di casa lo rimproverava con un tono di voce decisamente alto, il cavaliere ha provato a controbattere ma non c'è riuscito: tutto il pubblico presente, e anche chi era davanti alla televisione, ha dato ragione alla conduttrice in quell'occasione.

A pochi giorni di distanza da questo chiacchierato episodio e a poche ore da una nuova registrazione del Trono Over, il criticato Armando si è esposto sui social network con una citazione che ha fatto storcere il naso a molti. Sotto ad un suo selfie condiviso su Instagram, il partenopeo ha scritto: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Perdona loro perché non sanno quello che fanno". Incarnato ha anche aggiunto un suo personale commento a questo estratto del Vangelo: " ...

tutti santi e tutte sante".

Armando attacca le sue ex sui social prima di tornare a Uomini e Donne

Quando qualche suo follower gli ha fatto notare che non è giusto rendere pubblici alcuni particolari delle relazioni che ha avuto con le dame di Uomini e Donne soprattutto perché molte di loro sono madri (esattamente quello che gli ha fatto presente Maria De Filippi), Armando ha risposto: "Uh questa storia dei figli.

E nascondi il bacio perché c'è il figlio, e non dire dell'altra sera perché mio figlio guarda, ma per favore".

"E basta, hanno rotto il c... Se ne restassero a casa", ha aggiunto Incarnato nel commento che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ultime ore. Insomma, stanno a questa dichiarazioni social, sembra proprio che il cavaliere del Trono Over non abbia alcuna intenzione di ridimensionare il suo atteggiamento aggressivo ed accusatorio nei confronti delle donne che ha frequentato in passato e che oggi si ritrova di fronte ogni settimana nel dating-show.

Oggi nuova registrazione di Uomini e Donne 'a porte chiuse'

Lo sfogo che Armando ha avuto su Instagram nelle scorse ore, è destinato a far discutere soprattutto perché è arrivato un giorno prima che il cavaliere tornasse negli studi di Uomini e Donne. Oggi, domenica 8 marzo, ci sarà una nuova registrazione del Trono Over e, salvo cambiamenti dell'ultimo momento, Incarnato dovrebbe regolarmente occupare il suo posto nel parterre.

Quella di oggi, comunque, sarà la prima apparizione agli Elios del napoletano dopo lo scontro che ha avuto con Maria De Filippi. Le anticipazioni sulla puntata che avrà luogo tra poco a Cinecittà, però, non dovrebbero essere disponibili come accade sempre perché il tutto avverrà a porte chiuse.

Nel rispetto delle regole che sono state date dal Governo per prevenire la diffusione del Coronavirus, dal 4 marzo scorso tutti i programmi tv (sia quelli in diretta che quelli registrati) vanno in onda senza pubblico per precauzione.