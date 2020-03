La violenta discussione avvenuta tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese sembra lasciare alcuni strascichi. Teresanna ha continuato ad essere molto amareggiata per quel che è accaduto, ma continua ad essere convinta di stare dalla parte della ragione. Adriana Volpe ha raggiunto Sossio Aruta, isolatosi dal resto della compagnia, per cercare di capire il suo punto di vista. Dopo poco si è unito ai due anche Patrick, che ha rassicurato l'ex calciatore: "Qui nessuno ti pugnala alle spalle". Sossio non ha voluto, per il momento, sentire ragioni e ha reputato necessario un distacco dal resto dei concorrenti.

Adriana Volpe vuole ascoltare la versione di Sossio

E' ormai uno scontro continuo quello tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. I due ormai non si rivolgono più la parola, sono continuati però i commenti sulla questione da parte degli altri inquilini della casa più famosa d'Italia. Sossio ha deciso di non dormire più nella stanza da notte e si è trasferito nella parte della piscina.

Adriana Volpe si è recata dall'ex concorrente di Temptation Island per farsi dare la sua versione, Sossio ha prontamente raccontato alla conduttrice lo stato dei fatti.

L'ex calciatore ha sostenuto che, tra le varie cose, Teresanna gli ha riferito che lei non è l'unica a pensare alcune cose sul suo conto.

Le rassicurazioni di Patrick a Sossio

Sossio è risultato essere particolarmente deluso e amareggiato, per questo ha deciso di passare un po' di tempo da solo. Praticamente Teresanna Pugliese, secondo Sossio, lo ha fatto passare per colui che non pulisce e sta perennemente a prendere il sole.

L'ex di Temptation Island è preoccupato, poi, che diversi suoi compagni d'avventura possano pensarla come Teresanna. Il fatto che alcune persone, con le quali scherza e ride quotidianamente, possano fare due facce lo ha fatto stare male e lo ha particolarmente ferito. Questa è stata la motivazione principale per cui Sossio ha deciso repentinamente di abbandonare la camera da notte e rifugiarsi in zona piscina.

L'ex calciatore ha affermato di non aver più voglia di scherzare con nessuno, visto che molti probabilmente stanno facendo il doppio gioco. "Qui nessuno ti pugnala alle spalle", sono state queste le parole di Patrick in risposta al ragionamento sviscerato da Sossio. Il biondo concorrente con due Gf alle spalle ha anche tentato di convincere il suo compagno d'avventura a rientrare in stanza, al momento sembra con scarsi risultati. Sossio si è sentito tradito, non tanto da Teresanna ma da persone con cui riteneva di aver stabilito un rapporto serio e leale. Ora bisognerà vedere come proseguiranno i rapporti all'interno della casa.