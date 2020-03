La storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbe già finita: a meno di un anno dal loro primo incontro, il pilota e l'influencer lasciano infatti intendere di essersi lasciati definitivamente non senza rancori. Dopo che la romana ha informato i fan di essere sola da circa tre settimane, lo sportivo è intervenuto su Instagram lanciando una frecciatina alla ex e alla sua predisposizione nel raccontare le vicende private nei libri.

Iannone stuzzica Giulia De Lellis in diretta su Instagram

Sono giorni che sul web non si parla d'altro che dell'addio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, ma anche del presunto riavvicinamento tra la ragazza e l'ex Damante. Dopo che la 24enne romana ha confermato sui social network di essere sola da circa tre settimane e di essere tornata a vivere con la famiglia in provincia di Roma, è toccato al motociclista rilasciare le prime dichiarazioni pubbliche sulla presunta fine di questa chiacchierata storia d'amore.

Nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo, il campione di Moto GP ha realizzato una diretta su Instagram assieme all'amico e collega Max Biaggi: tra uno scambio di battute e l'altro, però, l'abruzzese ha trovato il tempo di lanciare una frecciatina non da poco all'influencer con la quale ha fatto coppia fissa fino a pochissimo tempo fa.

Ad un follower che gli ha chiesto che fine avesse fatto la De Lellis, Iannone ha risposto: "Giulia sta scrivendo un nuovo libro, non so dov'è".

Poche ma significative parole quelle che lo sportivo ha usato di recente per commentare la sua attuale situazione sentimentale.

Nuove indiscrezioni sul privato di Giulia De Lellis

La dichiarazione che ha rilasciato Andrea Iannone sull'ex fidanzata, può avere varie interpretazioni: oltre a commentare la possibile rottura dicendo "non so dov'è", il ragazzo ha confuso i fan quando ha tirato in ballo un nuovo libro che l'influencer starebbe scrivendo proprio in questo periodo di quarantena.

Affermando che Giulia De Lellis sarebbe impegnata nella stesura del sequel di "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza", il pilota Aprilia potrebbe aver spifferato il riavvicinamento tra la giovane e Damante oppure potrebbe averle lanciato una frecciatina velenosa dopo il loro ancora non ufficiale addio.

Considerando il fatto che la romana ha scritto il suo primo libro dopo essere stata tradita dal tronista di Uomini e donne, potrebbero dunque esserci i presupposti per una seconda parte dopo la presunta fine della relazione con il motociclista abruzzese.

La 24enne, però, al momento preferisce non esprimersi in maniera netta sull'ennesimo stravolgimento che ha avuto la sua vita privata: a meno di un anno dall'inizio della storia con Iannone, Giulia sarebbe di nuovo single.

Rumors su Giulia De Lellis e Andrea Damante

"Non voglio scendere nei particolari perché sono cose delicate, ma penso siate intelligenti. Sono tre settimane che mi vedete da sola, a buon intenditor poche parole", con queste parole la De Lellis ha informato i suoi tantissimi fan delle novità che riguardano la sua vita amorosa.

Come hanno ipotizzato varie riviste di Gossip nell'ultimo periodo, la bella Giulia e Iannone si sarebbero allontanati dopo che lui è stato accusato di doping e sospeso dalle competizioni. La ragazza pare abbia anche preso in affitto una casa a Pomezia per stare vicino alla famiglia, lasciando definitivamente la lussuosa villa di Lugano dove conviveva con il compagno dalla scorsa estate.

Gli ultimi rumors sull'influencer, però, coinvolgono anche il suo più famoso ex: Andrea Damante. Si vocifera con insistenza, infatti, che la De Lellis e il dj abbiano ripreso a sentirsi telefonicamente dopo aver lasciato rispettivamente Iannone e Claudia Coppola.