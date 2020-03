Oggi, martedì 10 marzo, andrà in onda la seconda puntata del trono classico di Uomini e donne. Dalle anticipazioni di Witty Tv si evince che i protagonisti saranno Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro. Il primo si mostra un po' in ansia, perché teme le reazioni delle sue corteggiatrici, mentre il secondo annuncia che, negli ultimi giorni, è accaduto qualcosa di "simpatico".

Nelle anticipazioni pubblicate da Witty Tv Carlo, nel backstage, si è mostrato molto in ansia. Il motivo? Teme le reazioni che potranno avere in studio alcune sue corteggiatrici. Cosa sarà successo durante le esterne? Il ragazzo ha ammesso: "Mi aspetto che succeda qualcosa oggi". A ogni modo, si augura che tutto vada bene: "Io sono tranquillo".

Daniele, invece, annuncia che sarà una puntata "particolare". Durante gli ultimi giorni sono successe delle cose "inaspettate" però, come ha affermato lo stesso tronista: "Penso siano state simpatiche".

A quanto pare queste "cose" sono servite a Daniele per capire qualcosa in più, insomma, vera puntata da non perdersi dove "ci sarà da divertirsi". L'appuntamento con il dating show è per le 14:45 su Canale 5.